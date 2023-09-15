Потреби в залученні жінок-медиків на фронт зараз немає, йдеться лише про облік – Маляр

Генеральний штаб Збройних Сил наразі не потребує додаткового залучення жінкок-медиків на фронт, а взяття на облік не означає мобілізацію.
Про це зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини" 15 вересня, коментуючи закон про взяття жінок з медичною освітою на військовий облік з 1 жовтня.
1 жовтня набирають чинності зміни до закону, якими встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік.
Відповідно до закону, взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, а також здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.
|Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото з Facebook
Закон ухвалили у 2022 році, однак пізніше відклали на рік.
"Генштаб тоді й зараз запевняє, що не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік – це не означає мобілізацію. Це перше.
По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди", – зазначила Маляр.
Раніше в ЗСУ пояснили, як жінкам-медикиням стати на військовий облік з 1 жовтня.
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