Потреби в залученні жінок-медиків на фронт зараз немає, йдеться лише про облік – Маляр

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 вересня 2023

Генеральний штаб Збройних Сил наразі не потребує додаткового залучення жінкок-медиків на фронт, а взяття на облік не означає мобілізацію.

Про це зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини" 15 вересня, коментуючи закон про взяття жінок з медичною освітою на військовий облік з 1 жовтня. 

1 жовтня набирають чинності зміни до закону, якими встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік.

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Відповідно до закону, взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, а також здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото з Facebook

Закон ухвалили у 2022 році, однак пізніше відклали на рік

"Генштаб тоді й зараз запевняє, що не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік – це не означає мобілізацію. Це перше. 

По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди", – зазначила Маляр.

Раніше в ЗСУ пояснили, як жінкам-медикиням стати на військовий облік з 1 жовтня. 

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