У ЗСУ пояснили, як жінкам-медикиням стати на військовий облік

З 1 жовтня 2023 року набирають чинності зміни до закону, якими встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Однак це не означає мобілізацію до війська.

У Сухопутних військах Збройних сил України розповіли, як ставати на облік чи потрібно жінкам-медикиням самостійно йти до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і яка відповідальність передбачена за ухилення від постановки на військовий облік.

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Як стати на облік жінкам

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК.

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК

Необхідні документи:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби. Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити, як і в чоловіків: повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Єдина відмінність – жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Чи потрібно самостійно йти до ТЦК та СП

Заклади освіти, де готують медиків, за два місяці до завершення навчання подають списки випускників до районних (міських) ТЦК та СП.

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Списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Видача тимчасових посвідчень військовозобов’язаного жінкам відбуваються у ТЦК, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти.

Строк дії таких посвідчень – 30 діб.

Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного повинні в 7-денний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) ТЦК та СП за містом прописки чи реєстрації для взяття на військовий облік.

Непрацевлаштовані жінки прибувають до ТЦК самостійно.

Відповідальність за ухилення від постановки на військовий облі к

За порушення військовозобов'язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Жінки інших спеціальностей, споріднених з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням. Перелік спеціальностей можна прочитати тут.

Раніше ми писали, про взяття жінок певних професій на військовий облік, а саме, які обов’язки будуть у жінок, і чи зможуть жінки виїжджати за кордон.