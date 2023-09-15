"Рахували волосся в ніздрях": у Гарварді нагородили лауреатів Ігнобелівської премії 2023 року

В Гарвардському університеті відбулася 33 церемонія нагородження Ігнобелівської премії – пародії на престижну міжнародну Нобелівську премію.

Лауреатами стали 10 дослідницьких команд. У нагороду вони отримали купюри номіналом у 10 трильйонів доларів Банку Зімбабве, які не мають жодної цінності, крім колекційної, йдеться на сайті премії.

Щороку премію присуджуються за найсумнівніші здобутки в різних галузях науки, які "спочатку смішать, а потім змушують задуматися".

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Хімія та геологія

Ігнобелівську премію з хімії та геології отримав польський дослідник Ян Заласевич за спробу пояснення, чому вчені люблять лизати каміння.

За словами Яна, вони роблять це, аби покращити видимість мінералів, адже на мокрій поверхні мінеральні частинки видно краще, ніж на сухій.

Медицина

У галузі медицини премію вручили дослідникам зі США, Канади, Македонії, Ірану та Вʼєтнаму.

Науковці досліджували, чи однакова кількість волосся у кожній з двох ніздрів людини, рахуючи їх у померлих людей.

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Література

Премію отримав колектив дослідників із Франції, Великої Британії, Малайзії та Фінляндії, який досліджував відчуття, що виникають в людей, які повторюють одне й те саме слово багато разів.

Інженерія механізмів

Премію в машинобудуванні отримали вчені з Індії, Китаю, Малайзії та США.

Вони досліджували мертвих павуків та їх лапи як механічні захватні інструменти.

Лапи мертвого павука природним чином "складені в кулак", однак якщо їх розгорнути, ними можна було хапати певні об’єкти.

Зрештою, аналізуючи тіло павука, вчені створили механічний інструмент, яким можна було хапати обʼєкти неправильної форми.

Комунікація

Лауреатами стала група вчених з Іспанії, яка вивчала розумову діяльність людей, які вміють добре говорити, вимовляючи слова задом наперед.

Вони дослідили мізки двох чоловіків, які вміють говорити слова задом наперед, а також 18 пересічних людей.

Візуалізація мозку двох чоловіків показала збільшення об’єму сірої речовини та покращення функціонального зв’язку (білої речовини) у ключових частинах мозку, пов’язаних із мовою.

Охорона здоров’я

"Ігнобеля" отримав представник із Південної Кореї Пак Син Мін, який винайшов "Стенфордський туалет".

Пристрій може визначити стан здоровʼя людини на основі аналізу її відходів життєдіяльності. "Стенфордський туалет" оснащений сучасними технологіями, зокрема комп'ютерним зором.

Харчування

У галузі харчування журі нагородило японців Хомеї Міяшита та Хіромі Накамура, які присвятили свій експеримент зміні смаку їжі при використанні електрифікованих паличок для їжі та соломки для пиття.

За словами Хіромі Накамури, дослідження показало, що можна підвищити солоність їжі за допомогою електричної стимуляції язика.

Освіта

Лауреатами стала група вчених, яка довела, що кивання головою, споглядання за пейзажем за вікном та малювання в зошиті є свідченням нудьги.

Психологія

У цій номінації нагороду отримали вчені Стенлі Мілграм, Леонард Бікман та Лоуренс Берковіц, які провели експерименти на міській вулиці, щоб побачити, скільки перехожих зупиняються, щоб подивитися вгору, коли вони бачать незнайомців, які дивляться вгору.

Їхнє дослідження показало, що таких людей 65%.

Фізика

"Ігнобеля" отримав науковець Біейто Фернандес Кастро, який дослідив, наскільки статева активність анчоусів впливає на змішування океанської води.

Йдеться про біофізичну турбулентність, яка виникає під час статевої активності цього виду риби.

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