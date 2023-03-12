У США назвали лауреатів антипремії за найгірші фільми, серед них – "Білявка"

У Лос-Анджелесі назвали лауреатів антипремії "Золота малина" для найгірших фільмів, які вийшли у 2022 році.

Найгіршим фільмом визнали біографічний фільм "Білявка" про культову голлівудську акторку Мерилін Монро, йдеться на сайті антипремії Razzies 2023.

Стрічка з Аною де Армас у головній ролі перемогла у двох номінаціях "Найгірший фільм" і "Найгірший сценарій" (автор сценарію – режисер Ендрю Домінік).

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"Білявку" назвали "жінконенависницьким, непристойним і брехливим фільмом", який "безсоромно експлуатує пам'ять" покійної Мерилін Монро.

Фото: Razzies

Найгіршим актором визнали Джареда Лето за фільм про супергероїв "Морбіус" від Marvel і Columbia Pictures. Його партнерка по фільму Адріа Аргона стала найгіршою акторкою другого плану.

"Лауреат премії "Оскар" 2014 року Джаред Лето, який зіграв головного героя разом з Адріа Аргона, його особистою асистенткою, став найгіршим актором у пустопорожньому фільмі про вампірів "Морбіус" від Marvel", – каже оргкомітет.

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Спершу "Золота малина" назвала найгіршою акторкою 13-річну Раян Кіру Армстронг з фільму "Палійка". Однак після хвилі критики "Золота малина" змінила правила щодо віку номінантів та іронічно вручила антипремію собі.

"Razzies вперше в своїй історії самі отримали Razzie. Після їхньої помилки, коли вони номінували того, кого не слід було розглядати, організацію пропустили через блендер кіберсвіту.

Вони публічно вибачилися перед актрисою, змінили правила для тих, кому не виповнилося 18 років, скасували номінацію і номінували себе натомість", – повідомили організатори.

Том Генкс переміг одразу у двох номінаціях антипремії – "Найгірший актор другого плану" і "Найгірше екранне комбо" за фільм "Елвіс".

"Том Генкс, який провів свою кар'єру, розвиваючи свої акторські здібності до великого успіху, зайшов занадто далеко зі своєю версією полковника Тома Паркера в чудовому байопіку "Елвіс".

Цього разу він може додати дві статуетки "Раззі" за найгіршу чоловічу роль другого плану і найгірше екранне комбо (Том і його латексне обличчя та смішний акцент) до своєї заслуженої пари "Оскарів", – кажуть в оргкомітеті.

Двоє співаків Machine Gun Kelly та Mod Sun, які разом зняли комедію "Доброго ранку", стали "найгіршими режисерами" за версією Razzie.

А фільм "Піноккіо" режисера Роберта Земекіса, який є кіноадаптацією однойменного мультфільму 1940 року, назвали найгіршим ремейком.

"Безглузде, бездушне "переосмислення" Піноккіо від Діснея було визнано найгіршим ремейком, ріп-оффом або сиквелом", – кажуть організатори премії.

Зрештою, єдину позитивну нагороду Redeemer Award (вона вручається колишньому претенденту на "Золоту малину", що повернув собі репутацію) отримав Колін Фаррелл.

У 2004 році "Золота малина" номінувала його на звання найгіршого актора, але нещодавно Американська кіноакадемія висувала його кандидатуру на премію "Оскар" 2022 року за бездоганну роботу у фільмі "Банші з Інішеріна".

Нагадаємо, торік Американська кіноакадемія визначила найкращий фільм, який вийшов 2021 року.