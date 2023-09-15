Вдягти штурмовика: військові показали своє бойове спорядження. ВІДЕО

Командири 3-ї штурмової бригади показали своє спорядження та розповіли про його вартість.

Хлопці беруть із собою на бойові завдання безліч речей, які можуть знадобитись.

У відео "Українського свідку" командири Макар та Натс показали "робочий лук" штурмовика та розповіли, що скільки коштує.

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Взагалі повне спорядження штурмовика коштує приблизно 242 тис. грн.

За словами військових, більшістю спорядження забезпечує бригада, деякі речі бійці отримують у подарунок від побратимів та близьких. Наприклад, Макару шолом подарував брат, а берці, які він носить з початку війни – волонтери.

У спорядження штурмовика входять:

броня;

плитоноска;

напашники (захист живота і пахової зони);

велика кількість підсумок, де зберігаються різні речі: ліхтарики, планшети, турнікети, акумулятори, батарейки тощо;

аптечка;

зброя;

РПС (розвантажувальний жилет);

шолом;

додаткові балістичні пакети (посилення броні у бронежилеті);

додаткові магазини;

димові гранати тощо.

Окрім бойового спорядження, Макар носить у своїх підсумках те, що підтримує його бойовий дух: фотографії та листи близьких і оберіг, який йому подарувала подруга.

Також штурмовики кріплять на шоломи GoPro.

"Це потрібно не тільки для того, аби знімати відео для TikTok. Завдяки фільмуванню після штурму, ми можемо розбирати індивідуальні помилки кожного бійця та розуміти, над чим саме йому треба працювати", – розповідає Макар.

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