У США показали роботаксі для людей з інвалідністю. ФОТО

Компанія Cruise представила нове роботаксі для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.
Допомагати таким людям таксі зможе з 2024-го року, пише The Verge.
Новий автомобіль – це версія повністю безпілотних Origin Cruise розміром із шатл. У них відсутні традиційні елементи керування, такі як педалі та кермо.
Їх адаптували під висувний пандус та інвалідні візки. Крім того, усередині додали більше простору.
|Фото: Cruise
Розробка моделі тривала 3 роки. Це результат спільної праці та випробувань між Cruise, General Motors та партнерами з проєктування доступних автівок у BraunAbility та Q’Straint.
|Фото: Cruise
Наразі понад 25 млн американців мають інвалідність. Це ускладнює подорожі поза домом. Зазвичай автомобільні компанії не надають допомоги цій категорії людей, тому на ринку є недоступні транспортні засоби або занадто дорогі для переоснащення.
Водночас традиційні служби таксі часто не обслуговують людей з обмеженими можливостями.
Раніше стало відомо, що Toyota і Pony.ai планують серійне виробництво роботаксі в Китаї.
Також ми розповідали про те, як інвалідність зробила із студента відомого захисника і пілота.
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