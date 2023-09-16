"Зарплату вчителів буде підвищено": у проєкті держбюджету-2024 збільшили видатки на освіту

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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16 вересня 2023

Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. 

На сферу освіти планують закласти близько 178 млрд грн, збільшивши суму на 22,9 млрд грн у порівнянні з попереднім роком, повідомляє міністр фінансів Сергій Марченко. 

"Заробітну плату вчителів буде підвищено, передбачено фінансування облаштування укриттів та безбар’єрних просторів у навчальних закладах, придбання автобусів, модернізація їдалень тощо", – написав Марченко. 

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У Міністерстві освіти та науки додали, що загальний фонд міністерства на 2024 рік складає 148,5 млрд грн зі  178 млрд грн. Це майже на 22% більше, ніж 2023 року.

 Фото: cienpies/Depositphotos

Кошти планують розподілити так::

  • освітня субвенція – 102,9 млрд грн (майже на 18% більше, ніж було виділено на 2023 рік);
  • облаштування укриттів – 2,5 млрд грн, що на мільярд більше, ніж цього року;
  • підручники й посібники для школярів – 1,5 млрд грн;
  • субвенція НУШ – 1,5 млрд грн;
  • субвенція на шкільні автобуси – 1 млрд грн;
  • модернізація харчоблоків у школах – 1,5 млрд грн;
  • субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами – 304,6 млн грн;
  • субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 500 млн грн;
  • розвиток вищої та фахової передвищої освіти – 500 млн грн;
  • підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО – 227 млн грн. Минулого року видатків на це не було;
  • підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО – 118 млн грн, що на 100 млн більше, ніж 2023 року;
  • Національний фонд досліджень і грантова підтримка науковців – 610,4 млн грн.

По кожному з пунктів є значне збільшення видатків. Так, наприклад, на підручники цьогоріч виділять 754,9 млн грн, однак їх у МОН припускають, що цих коштів може бути недостатньо для забезпечення всієї потреби у підручниках, бо минулого року гроші спрямували на потреби армії.

Схожа ситуація з НУШ: у 2022 і 2023 роках реформа тривала без фінансової підтримки з боку держави. Тому цьогоріч збільшення фінансування має покрити витрати на оснащення та навчальні матеріали для 5–7 класів, а також для 8 класу, кажуть у МОН. 

Нагадаємо, 13 вересня у зверненні Володимир Зеленський окреслив пріоритети держбюджету-2024, зазначивши про збільшення видатків на освіту. 

"Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", – сказав президент.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні хочуть змінити правила формування заробітної плати педагогів.

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