"Зарплату вчителів буде підвищено": у проєкті держбюджету-2024 збільшили видатки на освіту

Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік.

На сферу освіти планують закласти близько 178 млрд грн, збільшивши суму на 22,9 млрд грн у порівнянні з попереднім роком, повідомляє міністр фінансів Сергій Марченко.

"Заробітну плату вчителів буде підвищено, передбачено фінансування облаштування укриттів та безбар’єрних просторів у навчальних закладах, придбання автобусів, модернізація їдалень тощо", – написав Марченко.

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У Міністерстві освіти та науки додали, що загальний фонд міністерства на 2024 рік складає 148,5 млрд грн зі 178 млрд грн. Це майже на 22% більше, ніж 2023 року.

Кошти планують розподілити так::



освітня субвенція – 102,9 млрд грн (майже на 18% більше, ніж було виділено на 2023 рік);

облаштування укриттів – 2,5 млрд грн, що на мільярд більше, ніж цього року;

підручники й посібники для школярів – 1,5 млрд грн;

субвенція НУШ – 1,5 млрд грн;

субвенція на шкільні автобуси – 1 млрд грн;

модернізація харчоблоків у школах – 1,5 млрд грн;

субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами – 304,6 млн грн;

субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 500 млн грн;

розвиток вищої та фахової передвищої освіти – 500 млн грн;

підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО – 227 млн грн. Минулого року видатків на це не було;

підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО – 118 млн грн, що на 100 млн більше, ніж 2023 року;

Національний фонд досліджень і грантова підтримка науковців – 610,4 млн грн.

По кожному з пунктів є значне збільшення видатків. Так, наприклад, на підручники цьогоріч виділять 754,9 млн грн, однак їх у МОН припускають, що цих коштів може бути недостатньо для забезпечення всієї потреби у підручниках, бо минулого року гроші спрямували на потреби армії.

Схожа ситуація з НУШ: у 2022 і 2023 роках реформа тривала без фінансової підтримки з боку держави. Тому цьогоріч збільшення фінансування має покрити витрати на оснащення та навчальні матеріали для 5–7 класів, а також для 8 класу, кажуть у МОН.

Нагадаємо, 13 вересня у зверненні Володимир Зеленський окреслив пріоритети держбюджету-2024, зазначивши про збільшення видатків на освіту.

"Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", – сказав президент.

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