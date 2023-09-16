Ймовірно, через опіоїди: у дитсадку Нью-Йорка загинула однорічна дитина

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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16 вересня 2023

Однорічний хлопчик помер, а ще троє дітей були госпіталізовані у одному з дитячих садків Нью-Йорка.

У поліції припускають, що постраждалі піддалися впливу опіоїдів, пише The New York Times.  

На це вказав пакувальний пристрій, який зазвичай використовують торговці наркотиками.

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Офіс судово-медичної експертизи Нью-Йорка заявив, що має визначити причину смерті дитини в суботу. Але мер Ерік Адамс сказав на брифінгу вночі, що четверо дітей, "схоже, контактували з опіоїдом". 

 Фото: Terraxplorer/Gettyimages.com

Ці підозри зумовили симптоми у дітей і виявлення так званого кілопресу на ділянці дитячого садка.

Установу відкрили за ліцензією Управління з питань дітей та сім’ї штату після 2-х перевірок. Одну з них провели минулого тижня раптово. Під час неї жодних порушень не виявили.

У США досі триває опіоїдна криза. Стрімке поширення фентанілу збільшило кількість смертей у Нью-Йорку. Дітей це теж не оминуло.

Усього за кілька місяців минулого року фентаніл та інші опіоїди були пов’язані зі смертю 11-місячної дівчинки в Південній Кароліні, 10-місячної дитини в Пенсильванії, 2-річного хлопчика в Індіана та 15-місячного хлопчика у Каліфорнії.

Раніше ми розповідали про смерть двох дівчат-підлітків у Києві від наркотиків

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