Підвісили до дерева на мотузку: поліція Закарпаття розслідує знущання підлітків над кошеням

У соціальних мережах з’явилося відео від анонімного учасника, де неповнолітні хлопці знущаються над твариною.

Поліція під час моніторингу побачила цей запис і відкрила кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з тваринами.

На (чутливий контент) відео видно, як маленьке кошеня підвісили на мотузку до дерева. Поки воно гойдається у повітрі, підліток взяв молот і наніс йому декілька ударів.

Реклама:

Водночас інший хлопець побіг назустріч із лопатою. На записі також видно кішку та ще одне кошеня, які нерухомо лежать на землі.

Правоохоронці встановили, що подія відбулася у населеному пункті Ільниця Хустського району.

"Провівши перевірку правоохоронці оперативно встановили особи дітей, зафільмованих на відео. Ними виявилися двоє місцевих 13-річних хлопців", – кажуть у поліції.

За словами правоохоронців, котики померли. Причетних до інциденту та їх батьків поліцейські розшукали та доставили до відділення. Наразі з ними працюють слідчі та співробітники ювенальної поліції.

За фактом жорстокого поводження з тваринами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

"Батьки однозначно будуть притягнуті до відповідальності за неналежне виховання. З дітьми ще розбирається слідство", – повідомила "УП. Життя" речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

Реклама:

Досудове розслідування триває й надалі.

Раніше ми розповідали про те, як у київському парку чоловік скоїв насильство над собакою.