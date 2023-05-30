Прив’язав до дерева і кидав жабу в спіднє: на Хмельниччині судили підлітка за знущання з дитини

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 травня 2023

На Хмельниччині судили підлітка, який разом з товаришем прив’язав малолітнього хлопця до дерева та знущався з нього. 

Хлопцю призначили рік іспитового терміну, йдеться у вироку Шепетівського міського районного суду. 

Згідно з оприлюдненими матеріалами справи, 9 жовтня обвинувачений разом зі своїм товаришем зустріли двох молодших хлопців, які попросили у них спінінг, щоб піти на риболовлю. 

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Після цього обвинувачений, якому вже виповнилося 16 років, та його молодший товариш змусили дітей піти з ними до лісу в напрямку села Лозичне Шепетівського району. 

Фото: mikdam/Depositphotos

Одного з хлопців парубки відпустили, а іншого прив'язали до дерева.

"Ізоляційною стрічкою чорного кольору прив’язали його до дерева, розстебнули джинси та відтягнувши резинку трусів, оголили статеві органи малолітнього потерпілого, після чого помістив туди жабу. Також, тримаючи в руці дві рослини кропиви, її листям нанесли хлопцю близько 20 ударів по зв’язаних руках", – йдеться у матеріалах справи. 

Також кривдники погрожували, що вб’ють його батьків, а якщо "хлопець комусь розкаже про ці події, то його знову прив’яжуть і зроблять ще гірше".

Свої дії хлопці по черзі знімали на мобільний телефон.

Як з’ясувалося у суді, таким чином вони хотіли налякати неповнолітнього та "провчити за його зухвалу поведінку".

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Загалом в лісі хлопці перебували близько 15-20 хвилин. 

У суді обвинувачений зізнався у скоєному та попросив вибачення у потерпілого.

Хлопця судили за статтею про катування та незаконне позбавлення волі людини. 

Суд визнав його винним і призначив два роки позбавлення волі, але від відбування покарання звільнив, обмежившись одним роком іспитового терміну. 

Зазначимо, про вирок спільнику, якому не виповнилося 16 років, у матеріалах судового реєстру не йдеться. Відомо, що хлопець також свідчив у суді, зокрема розповів, що інцидент у лісі знімали на телефон, але навіщо – пояснити не зміг. 

Нагадаємо, на Львівщині суд оштрафував маму школяра, який цькував онкохвору однокласницю.

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