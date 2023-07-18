У київському парку чоловік скоїв насильство над собакою: поліція відкрила кримінальну справу

У Києві поліціянти викрили чоловіка, який скоїв насильство над собакою в парку Дарницького району.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

"До Дарницького управління поліції із заявою звернулась жінка та повідомила про те, що невідомий у Парку партизанської слави жорстоко поводився з собакою.

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Опитавши заявницю та свідків злочину, поліцейські встановили, що хлопець скоював насильницькі дії відносно тварини", – йдеться у повідомленні.

Також поліція перевіряє інформацію щодо зґвалтування тварин у смт. Макарів Київської області.

Фото: зоозахисники URSA

Раніше зоозахисники URSA писали, що житель Макарова бере тварин у волонтерів та з притулків, але ці тварини довго не живуть і кудись зникають.

Також вони опублікували відео, на якому чоловік 2004 року народження зізнається у зґвалтуванні собаки.

У поліції запевнили, що перевіряють цю інформацію.

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Якщо провину чоловіка встановлять – йому загрожує від 2 до 3 років тюрми та конфіскація тварин.

Нагадаємо, раніше На Хмельниччині чоловік катував і ґвалтував корову. Поліція закрила кримінальне провадження, але після розголосу поновила його і пообіцяла провести додаткові експертизи.