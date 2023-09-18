В Одесі через отруєння наркотиками померла 14-річна школярка, затримали 17-річного підлітка – поліція

В Одесі внаслідок отруєння психотропними речовинами померла 14-річна дівчинка. Правоохоронці затримали 17-річного містянина, який продав їй наркотики.

Хлопцю загрожує до 10 років ув’язнення, повідомляють в поліції Одеської області.

До правоохоронців звернулися медики, які розповіли що в лікарні, попередньо внаслідок отруєння наркотичними речовинами, померла школярка.

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У квартирі загиблої правоохоронці знайшли амфетамін й за допомогою експрес-тесту з’ясували його походження.

Під час слідчих дій правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який продав дівчині два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном. Частину придбаного вона вжила, а решту – зберігала вдома.

Після вживання наркотиків вночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де вона померла.

У поліції встановили, що підозрюваний замовляв заборонені речовини через месенджер, отримував локацію схованки, з якої забирав "товар" для подальшого збуту.

Під час обшуку у квартирі хлопця правоохоронці вилучили полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до результатів експрес-тесту, містила амфетамін.

Крім того, вилучили електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон, пакети з кристалічною, порошкоподібною та рослинною речовинами невідомого походження.

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У поліції відкрили справу за фактом вбивства з поміткою "нещасний випадок" (ч. 1 ст. 115 ККУ).

Хлопця затримали за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ).

Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

"УП. Життя" звернулася за коментарем до пресслужби поліції Одещини й очікуємо на відповідь.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині 1,5-річний малюк випив розчинник й помер.