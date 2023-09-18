Вчені назвали ймовірну причину утворення льоду на Місяці

Нове дослідження науковця Шуая Лі з Гавайського університету в Маноа показує, що хвилі електронів, які надходять від Землі та Сонця, сприяють утворенню замерзлої води на поверхні Місяця.

Ці електрони потрапляють на Місяць, коли він проходить крізь магнітний хвіст Землі, який наша планета залишає за собою, рухаючись у космосі., повідомляє Sciencealert.

Усередині хвоста знаходиться плазмовий шар, що складається з високозаряджених електронів та іонів, отриманих із земної атмосфери та випромінювання сонячного вітру.

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Планетолог Шуай Лі з Гавайського університету в Маноа каже, що коли Місяць знаходиться за межами магнітного хвоста, місячна поверхня "бомбардується" сонячним вітром.

(Valeriano Antonini/500px/Getty Images)

"Усередині хвоста майже немає протонів сонячного вітру, і очікується, що утворення води знизиться майже до нуля", – каже він.

Однак дистанційний аналіз показує, що це не так.

Більш ранні дослідження вказували на те, що іони водню від сонячних вітрів генерують воду на Місяці, але, здається, ця вода все ще утворюється, коли місячна поверхня захищена від сонячних вітрів, всередині магнітного хвоста.

На думку дослідників, тут діють інші сили, а саме електрони.

Одним зі способів їхньої дії є реакція електронів високої енергії з місячним ґрунтом, за допомогою якої вивільняється захоплений водень, з якого може утворитися вода.

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"У магнітному хвості можуть існувати додаткові процеси формування або нові джерела води, не пов’язані безпосередньо з імплантацією протонів сонячного вітру", – каже Лі.

Щоб з’ясувати це детальніше, знадобляться подальші спостереження та експерименти на місячній поверхні.

"Загалом це відкриття вказує на те, що мати-Земля тісно пов’язана зі своїм Місяцем у багатьох нерозпізнаних аспектах", – каже Лі.