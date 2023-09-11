371 день над Землею: астронавт пробув понад рік у космосі й став новим рекордсменом США

Астронавт NASA Френк Рубіо став новим рекордсменом США за терміном перебування в космосі – він провів найдовшу космічну місію в історії країни.

Про це повідомляє Collect Space.

Станом на 11 вересня 2023 року, Френк Рубіо перебуває у космосі 371 день. На Землю він має повернутися 27 вересня.

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Астронавт почав свою космічну місію 21 вересня 2022 року на борту російського корабля "Союз МС-22".

Френк Рубіо. Фото: NASA/Collect Space

Через технічні проблеми зовнішньої системи охолодження корабля повернення екіпажу на Землю стало небезпечним, тому місію продовжили на шість місяців.

"Для мене честь бути одним із небагатьох, хто провів рік у космосі. Цей рекорд точно незабаром знову буде побито", – сказав Рубіо.

За його словами, тривалість місії важлива для розвитку космічних досліджень й наукових даних, оскільки тривале перебування в космосі зокрема, дає можливість відстежити адаптацію людського організму до таких умов.

Зазначається, що після приземлення чоловік протягом кількох місяців буде на реабілітації, оскільки має проблеми з вестибулярним апаратом та рівновагою.

Астронавт став першим американцем й одним із семи людей, які провели в космосі рік або більше.

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Попередній рекорд за тривалістю перебування в космосі був встановлений астронавтом Марком Ванде Хеєм, який пробув над Землею 355 днів 3 години й 45 хвилин.

Рекорд Френка також робить його пʼятим американцем, який провів рік у космосі.

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