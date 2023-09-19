Скелет динозавра часів юрського періоду виставлять на аукціон у Парижі

Добре збережений скелет динозавра, відомий як "Баррі", виставлять на паризькому аукціоні.

Очікується, що скелет буде коштувати близько 1,2 мільйона доларів. Його покажуть публіці у середині жовтня, повідомляє Reuters.

Баррі належить до виду камптозаврів – травоїдних динозаврів. Він жив під час пізнього юрського періоду близько 150 мільйонів років тому.

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Скелет Баррі знайшли в американському штаті Вайомінг у 1990-х роках. Його висота – 2,1 метра, а довжина – 5 метрів.

Скелет динозавра Баррі, який висталять на паризькому аукціоні у жовтні. Фото: Chesnot/Getty Images Скелет динозавра Баррі, який висталять на паризькому аукціоні у жовтні. Фото: Chesnot/Getty Images Скелет динозавра Баррі, який висталять на паризькому аукціоні у жовтні. Фото: Chesnot/Getty Images

У 2000 році скелет відновив палеонтолог Баррі Джеймс, на честь якого і назвали динозавра. Минулого року скелет придбала італійська лабораторія, яка продовжила реставрацію.

"Це надзвичайно добре збережений екземпляр, який є досить рідкісним.

Якщо взяти, наприклад його череп, то він готовий на 90%, а решта динозавра (скелет) – на 80%," – сказав Александр Гікелло з паризького аукціонного дому Hotel Drouot.

За його словами, такі експонати продають не частіше двох разів на рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Каліфорнії знайшли зуб вимерлого мастодонта.

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