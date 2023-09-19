На Львівщині потяг збив 16-річну дівчину: поліція веде розслідування

На Львівщині 16-річну студентку переїхав потяг, внаслідок чого дівчина загинула.

Дівчина проживала в селі Ожидів Золочівського району та вчилася на другому курсі одного з львівських вишів, повідомляє поліція Львівської області.

Тіло виявили 18 вересня на перегоні у рідному селі загиблої. Поліція веде розслідування.

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"На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 2 Золочівського районного відділу поліції.

Правоохоронці виявили неподалік залізничної колії тіло дівчини з травмами, характерними для наїзду потяга", – йдеться у повідомленні.

Фото: поліція Львівської області

Студентку вночі збив невстановлений потяг, внаслідок чого вона отримала травми, несумісні з життям.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, кажуть у поліції.

Слідчі Золочівського районного відділу відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу.

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Санкція статті для винуватця передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

"Правоохоронці вкотре звертаються до громадян – будьте максимально уважні та обережні, перебуваючи на залізничних коліях, переходьте їх тільки у встановлених місяцях, переконавшись у відсутності потяга.

Пам’ятайте, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки", – кажуть у поліції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині автомобіль потрапив під потяг: загинуло подружжя з двома дітьми.