Ґвалтував малолітнього хлопчика та знімав на відео: у Києві чоловіка засудили до 14 років в’язниці

У Києві жителя Полтавщини засудили до 14 років позбавлення волі за сексуальне насильство над малолітнім хлопчиком, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Суд визнав чоловіка винним у розбещенні та зґвалтуванні дитини, зберіганні дитячої порнографії та примушуванні до її створення (ч. 4 ст. 152; ч. 2 ст. 156; ч. 4, 5 ст. 301; ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Як повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в коментарі для "УП. Життя", на момент перших випадків насильства хлопчику було 6 років. Загалом це продовжувалося протягом двох років.

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Матір засудженого та дідусь дитини були одружені. Чоловік часто бував у них вдома та залишався доглядати за хлопчиком.

Фото: Imgorthand/Getty Images

Як з’ясували правоохоронці, свої злочини засуджений знімав на відео та зберігав у телефоні. Проте під час суду він заперечував свою провину.

За словами речниці, до поліції мати постраждалого хлопчика звернулася щойно дізналася від нього про скоєне.

"Під час досудового розслідування і судового слідства з дитиною працювали психологи. Допит проводили в іншому приміщенні за допомогою відеоконференції. В таких випадках питання дитині ставить психолог, щоб повторно не травмувати її", – розповіла Надія Максимець.

Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі. Також протягом трьох років він не зможе займатися будь-якою діяльністю, що стосується навчання і виховання дітей, та обіймати посади, пов’язані з роботою з людьми віком до 18 років.

"Відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві затримали чоловіка, який упродовж шести років розбещував доньку.