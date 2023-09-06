У Києві затримали чоловіка, який упродовж шести років розбещував доньку – поліція

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 вересня 2023

У Києві взяли під варту 39-річного чоловіка, якого підозрюють в розбещенні та вчиненні сексуального насильства відносно малолітньої доньки. 

Батько протягом шести років вчиняв розпусні дії щодо дитини, повідомляють в поліції Києва.

За даними правоохоронців, починаючи з 2014-го й упродовж шести років уродженець Миколаївщини вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно своєї доньки, якій на той час було п’ять років. 

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Коли подружжя розлучилось, дівчинка проживала з мамою, але іноді  батько забирав її на деякий час до себе. 

Фото: FREEMAN83/Depositphotos

Лише у віці 14 років дитина наважилася розповісти мамі про розбещення та сексуальні насильства з боку батька.

Чоловіку повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: 

  • ч. 4 ст. 153 – сексуальне насильство;
  • ч. 2 ст. 155 – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені близькими родичами або членами сім’ї;
  • ч. 2 ст. 156 – розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи членами сім’ї чи близькими родичами. 

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. 

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У коментарі "УП. Життя" речниця Голосіївського управління поліції в Києві Вікторія Пономарьова розповіла, що родина з Миколаєва, втім останній рік члени сім’ї мешкають в Києві. 

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"До поліції звернулася мама з дитиною. Подружжя розвелося, коли дитина була маленька. Протиправні дії почали відбуватися ще в Миколаєві. 

Чоловік раніше не судимий", – зазначила речниця. 

Раніше ми повідомляли, що на Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички.

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