Китайські вчені створили нову енергоефективну систему виявлення об'єктів для БПЛА

Вчені змогли створити більш енергоефективну систему виявлення об'єктів для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Вона може надати БПЛА можливість виявляти об'єкти та цілі без значного збільшення енергоспоживання.

Про це повідомляє видання Tech Xplore.

У світі БПЛА широко використовують у різних цілях: від спостереження за природним середовищем до пошуків тих, хто вижив у стихійних лихах. Також в умовах сучасної війни Росії проти України БПЛА стали важливим інструментом досягнення переваги на полі бою.

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Щоб покращити здатність БПЛА виявляти необхідне, вчені постійно розробляють нові обчислювальні методи.

Траєкторія польоту БПЛА на різних висотах зображена червоною лінією, а рівномірні квадратні сегменти представляють зони виявлення, зафіксовані камерою на більшій висоті (ліворуч) і меншій висоті (праворуч). Збільшення висоти відповідає розширеному полю зору, що, як наслідок, призводить до зменшення довжини шляху виявлення. (Suo et al.)

Зокрема, активним у цьому питанні є Китай, який є основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів.

Нещодавно дослідники з Університету Юньнань і Китайської академії наук представили нову систему виявлення об’єктів. Вона заснована на кордонних обчисленнях.

Це ноу-хау може надати БПЛА здатність помічати об’єкти без істотного збільшення енергоспоживання. Детально метод описали в журналі IEEE Internet of Things Journal.

Система виявлення об’єктів отримала назву E3-UAV. Під час застосування кордонні обчислення використовують кілька мереж або пристроїв поблизу, щоб виконати обчислення швидше та спожити менше енергії.

У випадку новою з системою мережі використовують для визначення параметрів: висоти БПЛА, швидкості польоту тощо. Це дозволить апаратам виявили об’єкти в полі зору швидше із мінімально можливим використанням енергії.

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"Спочатку ми представляємо ефективну метрику оцінки для реальних завдань і створюємо прозору модель споживання енергії на основі сотень фактичних даних про політ, щоб формалізувати зв’язок між споживанням енергії та параметрами польоту", – пише Суо Чжан у своїй статті.

Він зазначає, що потім вони представляють легкий енергоефективний алгоритм пріоритетного прийняття рішень, заснований на великій кількості фактичних польотних даних, щоб допомогти системі визначити параметри польоту.

Ефективність нової системи випробували в серії симуляцій на графічному процесорі NVIDIA. Її застосували з дроном Mavic Air 2, який часто використовують для зйомки з повітря та відео.

Команда відзначила, що в реальних сценаріях споживання енергії також може значно знизитися.

Раніше стало відомо, що німецький концерн передасть Україні дрони нового покоління.

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