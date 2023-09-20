"Це ж як в туалет ходити": у Дніпрі у магазині одягу намагалися заборонити жінці годувати дитину грудьми

У Дніпрі у магазині одягу мережі Colin’s виникла конфліктна ситуація: відвідувачці Ірині Черниш намагалися заборонити годувати груддю дитину у примірочній.

Про це повідомила Ірина на своїй сторінці.

Випадок стався у магазині, який розташований у ТЦ "Караван" у Дніпрі. За словами Ірини, вона з чоловіком та маленьким сином обрала на примірку дві пари джинсів і пішла у примірочну. У цей час її дитина почала плакати, тому що захотіла їсти.

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Подружжя взяло джинси і пішло до примірочної для годування і примірки.

"Будній день, всі, окрім однієї роздягальні, вільні. Я саджусь і починаю годувати, чоловік стоїть з візочком навпроти і чекає, аби забрати сина і дати мені джинси. В цей час повз роздягальню проходить консультантка, бачить мене, зупиняється і видає (діалог трохи скорочено): "В нас не можна годувати. Це заборонено правилами магазину. В ТЦ для цього є окрема кімната!" – розповідає Ірина.

Фото Ірини Черниш

Жінка спитала, чи впевнена працівниця в тому, що грудне вигодовування заборонене правилами магазину і спитала, що робити, якщо дитині треба зараз поїсти?

На це консультантка сказала:

"Ну годувати – це ж як в туалет ходити, для цього є окреме приміщення".

Ірина годує сина у примірочній

Подружжя покликало адміністраторку, розмову з якою зняли на відео. Адміністраторка сказала, що правилами магазину годувати груддю не заборонено, "якщо вам так зручно", а також порекомендувала закрити примірочну, щоб ніхто з інших відвідувачів не побачив цей процес.

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Опубліковано Irina Chernysh Вівторок, 19 вересня 2023 р.

"Я зріла людина, мама двох дітей та громадська діячка. Я можу постояти за себе, вмію захиститися навіть в такій чутливій темі (бо питання малюка для жінки це сакральна тема і Ахілесова пʼята). Тоді як інша жінка може бути ураженою, сприйняти все за чисту монету. Відірвати дитину від грудей, побігти з кричущим малям до туалету і годувати на громадському унітазі, бо хтось має схиблене уявлення щодо ГВ", – пише Ірина.

Більшість дописувачів підтримали Ірину: у коментарі жінки стали додавати фото, де годують своїх дітей на вулицях та у магазинах.

"Просто жах. Як так ?Це прям в голові не вкладається ... Я годувала груддю доньку достатньо довго. В мене навіть знайомий шуткував – в тебе їжа поруч – бери і годуй маля. Так і робила – де захотіла мала там і годувала", – пише Тетяна Корнілова.

"Національний рух в підтримку грудного вигодовування "Молочні ріки України" назвав ситуацію з Іриною "біллю нашого суспільства".

"Ще дуже багато треба зробити, для того, щоб кожна людина суспільства розуміла яку цінність несе годування грудьми, особливо в умовах війни і що годувати на вимогу – це означає там, де дитина просить. Що нема часу шукати якесь особливе місце", – вважають в організації.

Після того, як допис жінки набрав розголосу, компанія Colin’s Ukraine попросила вибачення перед родиною у коментарях до допису.

"Перш за все, ми просимо вибачення за ситуацію, що склалася. COLIN’S не засуджує, і ні в якому разі, не забороняє грудне вигодовування в магазині. З персоналом вже проведено роз’яснювальну роботу. Запевняємо, що подібні ситуації більше не повторяться в мережі магазинів COLIN’S. Ми щиро сподіваємося, що всі Ваші наступні візити до наших магазинів будуть приносити лише позитивні емоції", – написали представники компанії.

Авторку допису відповідь Colin’s не задовільнила.

"Дякую за реакцію на публікацію, але вважаю, що вона абсолютно непропорційна ситуації, що трапилася. Вчора ваші представники змусили мене з дитиною пережити стрес та приниження, а ви вибачившись в коментарі до посту пропонуєте мені купити у вас джинси", – написала вона.

Ірина запропонувала компанії провести тренінги для персоналу щодо взаємодії з клієнтами різних соціальних груп, зокрема з матерями із дітьми, а також переглянути політику та створити регламент взаємодії з жінками, які годують.

Дитяча лікарка, експертка із грудного вигодовування Анастасія Бикова-Шелевицька зазначає, що спланувати, коли дитина захоче їсти неможливо, тому у мам-годувальниць часто виникають ситуації, коли немовля треба годувати тут і зараз.

"Щаслива нагодована дитина може попросити знову груди через 40 хвилин, а не через 2 години, як ви собі планували. Щодня я стою перед вибором зі своєю місячною донечкою. Закритись вдома і не висовуватись, максимум двір будинку, бо до парку 10 хвилин і 10 хвилин кричущої дитини теж комусь не сподобається", – пише вона.