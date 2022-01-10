Не пити кави та постійно зціджуватися. 10 поширених міфів про грудне вигодовування

У перші шість місяців життя лише 4 малюки з 10 перебувають винятково на грудному вигодовуванні. Причин, чому так трапляється, багато.

Серед них – відсутність підтримки грудного вигодовування для жінок, які працюють, медичні показники. Однак найбільше шкодять грудному вигодовуванню міфи, які поширені як серед годуючих мам, так і серед лікарів.

Тому "Українська правда. Життя" поспілкувалася з мамами і зібрала 10 міфів, які найбільш поширені і найбільше шкодять грудному вигодовуванню.

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Допомогти пояснити та розвіяти міфи нам допомогли:

консультантка з грудного годування Вікторія Іванова ,

, консультантка та молочна блогерка Ніна Зайченко ,

, акушерка-гінекологиня Галина Артиш.

Авторка ілюстрацій: Лілія Фецинець

Міф №1: Щоб було молоко, потрібно постійно зціджуватися

Коли моїй доньці було п’ять днів, до нас прийшла патронажна медсестра. Перше питання, яке вона поставила просто з порогу, було: "А ви зціджуєтесь після годувань?".

На той момент донечка постійно висіла на грудях, і знайти час ще й для постійних зціджувань було дуже не просто. Та, насправді, це було непотрібно і навіть шкідливо.

Грудне вигодовування працює за принципом "попит-пропозиція".

Чим більше молока вийшло, тим більше молока й прийшло. Тому постійні зціджування можуть призвести до гіперлактації, коли молока виробляється занадто багато. Це загрожує постійними лактостазами, або застоями молока.

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Консультантка з грудного годування Вікторія Іванова розповідає: радянська медицина рекомендувала годувати за графіком раз в 3-4 години. Тому зціджування були необхідні для того, щоб зберегти грудне вигодовування.

"Якщо ж ви годуєте дитину на вимогу, то зціджуватися постійно не потрібно. Це дуже виснажливо і забирає багато часу. Через це у жінки може бути погане враження про грудне вигодовування", – пояснює експертка.

Зціджуватися потрібно лише в кількох випадках:

якщо молока виробляється недостатньо, то зціджування можуть допомогти. Однак зціджуватися тоді потрібно не після кожного годування, а кілька разів на добу. Кількість і тривалість зціджувань у такому випадку краще обговорити з консультантом з грудного вигодовування;

під час лактостазу. Молоко накопичується в протоках, а зціджування необхідні для того, щоб воно вивільнилося;

коли жінка хоче створити банк грудного молока. Найбільше молока виділяється відразу після пологів – мозок жінки ще не знає, скільки потрібно молока і виділяє його більше, ніж потрібно;

коли жінка перебуває в розлуці з дитиною і хоче зберегти грудне вигодовування. Наприклад, вона потрапила у лікарню або вийшла на роботу. У таких випадках жінці потрібно зціджуватись, щоб зберегти лактацію.

Міф №2: Годувати грудьми дитину потрібно до року. Після року грудне молоко стає "пустим"

Мою тітку її мама відлучила від грудей в рік. Тітка погано набирала вагу в перший рік, тому її мама вирішила, що це від того, що в неї "пусте молоко". Тому відчучила доньку від грудей і почала давати їй супи і борщі.

ВООЗ рекомендує годувати дитину грудним молоком до двох років. Грудне молоко матері залишається джерелом поживних речовин, вітамінів та енергії і після року.

Зокрема, на другому році життя дитина з грудного молока (в середньому на 448 мл на добу) отримує:

43% добової норми білка,

36% кальцію,

75% вітаміну А,

94% вітаміну В12,

60% вітаміну С.

Також міфом є уявлення, що в рік легше відлучити дитину від грудей. Насправді це рішення має ухвалювати мама дитини, виходячи з своїх потреб та інтересів малюка. Відлучати від грудей краще поступово, щоб не травмувати маленьку людину.

ВООЗ рекомендує годувати дитину грудним молоком до двох років. Грудне молоко матері залишається джерелом поживних речовин, вітамінів та енергії і після року

Міф №3: Якщо дитина погано набирає вагу, то прикорм потрібно вводити з 4-х місяців (або й раніше)

У перші два місяці життя моя донька погано набирала вагу, тому постало питання введення докорму сумішшю. Замість суміші мені радили раніше ввести прикорм і догодовувати дитину кашами, супчиками і печивом "Марія".

Однак ми почали прикорм тоді, коли радить Всесвітня організація охорони здоров’я – з 6 місяців. До цього часу у доньки вже сформувався харчовий інтерес і дозрів шлунково-кишковий тракт.

Якщо почати давати прикорм раніше, то:

їжа може витіснити грудне вигодовування і призвести до зниження лактації,

збільшується загроза захворювань ШКТ через незрілість кишечника,

до матері швидше повертається фертильність.

Якщо годувати незацікавлену дитину, правильного ставлення до їжі не формується

Ознаками того, що дитина вже готова до прикорму:

починає згасати виштовхувальний рефлекс, коли дитина виштовхує те, що потрапляє їй до ротика, язичком,

маса при народженні подвоюється,

малюк сидить, хай не сам, але з підтримкою,

проявляється харчовий інтерес.

Якщо годувати незацікавлену дитину, правильного ставлення до їжі не формується. Втрата харчового інтересу призводить до поганого апетиту в подальшому.

Консультантка та молочна блогерка Ніна Зайченко при введенні прикорму радить насамперед орієнтуватися на дитину, а не на поради сторонніх людей.

"Ваша дитина може бути готова до введення прикорму раніше, наприклад, у 5,5 місяців, якщо ви бачите всі ознаки готовності. Немає жодних проблем у тому, що ви введете прикорм +/– пару тижнів. Просто намагайтеся орієнтуватися на потреби малюка", – стверджує Зайченко.

Міф №4: Годувати дитину грудьми потрібно за режимом, раз у 2-3 години

Педіатр, до якого я звернулась після народження донечки, радила годувати дитину по режиму кожні дві години. При цьому годувати однією груддю і не довше 15 хвилин.

Утім, ВООЗ рекомендує годувати дитину на вимогу. Спочатку малюк може просити груди дуже часто – не лише для їжі, а і для втамування спраги, заспокоєння, відчуття безпеки.

У перші місяці життя дитини кількість прикладань може сягати 20 на день. Тому і говорять, що у перші місяці дитина "висить" на грудях.

Однак поступово, десь до 3-4 місяців, кількість годувань скорочується і встановлюється певна закономірність.

Ніна Зайченко в у такому випадку радить мамі орієнтуватись на здоров'я дитини.

В одних випадках мама помічає, що дитина почувається краще, якщо вона прикладає рідше. В інших – навпаки, дитина занадто голодна і з'їдає забагато, через це в малюка болить животик. Тоді краще годувати частіше.

Міф №5: Жінка на ГВ повинна дотримуватись спеціальної дієти

Це, напевне, чи не найшкідливіший міф про грудне вигодовування. Журналістка Наталія Бушковська розповіла історію, що справжньою травмою для неї став голод. Їй не дозволяли їсти у перші місяці життя сина.

"Це були ті часи, коли будь-яка плямка на тілі дитини мала назву "Мамочка, вы что-то не то съели". А Михайлик був у мене дуже "плямистий". Спочатку у нього було акне новонароджених, потім атопічний дерматит. У 2014 не було і половини цієї інформації, що зараз, та і я не була така розумна. І тому з мого раціону виключали нові і нові продукти.

Зрештою, залишилась гречка, броколі та кефір. І це не допомагало. Але лікарі або не вірили, що я тримаю дієту, або радили зменшити кількість гречки. Я сильно схудла, десь кілограм на 10, у мене були запаморочення, а ходити в крамницю чи на ринок без сліз я не могла. Я хотіла їсти", – згадує Наталія.

Це твердження – міф

Сьогодні мільйони жінок продовжують сидіти на "дієті для годуючих", якої наспрвді не існує. Грудне молоко утворюється з крові та лімфи. Кровотік переносить не капусту і шоколад. З кровотоком за допомогою судин молоко "насичується" молекулами речовин з того чи іншого продукту.

Не всі молекули можуть проникати через бар'єр. Це пояснюється розміром молекули й проникаючою здатністю судин.

Окремо слід згадати про каву. Дехто під час годування грудьми замість кави може пити цикорій. Дехто взагалі відмовився від цього напою на весь період грудного вигодовування.

Утім, спеціалісти з грудного вигодовування не радять цього робити. Пити каву в період годування грудьми можна. Американська академія педіатрії вважає, що кава сумісна з грудним вигодовуванням.

Однак потрібно знати міру, адже кофеїн проникає у грудне молоко. Не лише з кави, але і з чаю, мате, гуарани, какао, шоколаду, коли та енергетиків. Середній вміст кофеїну:

1 чашка кави: 100 мг,

1 чашка чорного чаю: 80 мг,

1 чашка зеленого чаю: 50 мг,

1 чашка гарячого шоколаду: 5-10 мг,

1 літр коли: 100-150 мг,

1 л енергетика: від 300 до 800 мг.

Ніна Зайченко відмічає, що помірне вживання кави ніяк не впливає на малюка. Однак дози понад 300-500 мг кофеїну на день можуть викликати нервозність, дратівливість та безсоння у немовляти, а також зниження рівня заліза у грудному молоці та анемію у малюка.

Що ж до вживання вина під час грудного вигодовування, то не існує єдиної думки. Консультантка з грудного годування Вікторія Іванова наголошує, що немає безпечної дози алкоголю, і рекомендує своїм клієнткам відмовитись від вживання алкоголю під час грудного вигодовування.

Міф №6: Якщо жінка не годує грудьми, то вона втрачає зв’язок з дитиною

Моя двоюрідна сестра народилась методом кесаревого розтину. Замість епідуральної анестезії її матері зробили загальний наркоз, від якого вона відходила кілька днів.

Увесь цей час сестра була на штучному вигодовуванні. Тому коли на третій тітка спробувала дати їй груди, сестра їх не взяла. Ще якийсь час вона намагалась налагодити грудне вигодовування, але не вдалось. Хоча сестра вже доросла, тітка й досі картає себе, що не годувала донечку грудьми.

За даними досліджень в Лікарні Святого Луки в Денвері, що в штаті Колорадо, США, кожна сьома жінка не має достатньо молока, щоби повністю вигодувати дитину.

На грудне вигодовування впливає ціла низка факторів:

як пройшли пологи,

чи було догодовування сумішшю в пологовому,

яка атмосфера у родині жінки.

Під час годування жінка має бути спокійною і розслабленою. Лише тоді гормон окситоцин, який допомагає молоку виходити назовні, працює чітко. Без окситоцину добути молоко з грудей дуже складно.

"Ситуації бувають дуже різними, і звинувачувати маму в тому, що вона не змогла налагодити грудне вигодовування, дуже неетично.

Не можна зациклювати усе материнство лише на одному фізіологічному процесі. Навіть якщо це грудне вигодовування. На мою думку, такі категоричні установки порушують зв’язок матері з дитиною. У жінки завжди має бути план "А" і план "Б" на випадок, якщо план "А" не спрацює", – наголошує Вікторія Іванова.

Міф №7: Щоб збільшити кількість молока, потрібно пити спеціальні чаї

Олександра годувала сина грудьми 2,5 роки. У перші три місяці життя малюк погано набирав вагу і був на змішаному вигодовуванні.

Весь цей час жінка літрами пила чаї з кропиви та настоянки з пажитника для стимуляції лактації.

"У моїй родині всі годували грудьми. Мама розповідала, що коли мене годувала грудьми, то пила чай з молоком. У перші місяці життя сина я чаї з кропиви, фенхеля й ромашки пила літрами. На лактацію це не мало ніякого впливу", – згадує жінка.

Відмовитися від суміші і перейти на повністю грудне вигодовування Олександра змогла після того, як відновилась після пологів та розслабилась.

"Замість лактогінних чаїв я почала пити каву і звичайний чорний чай. Проблем з лактацією у мене не було", – підкреслює жінка.

Ніна Зайченка відмічає, що лактогоном може бути будь-який теплий смачний напій, оскільки він зігріває, розслабляє і сприяє викиду окситоцину. До того ж, ефективність трав для збільшення лактації не доведена науково.

Для збільшення кількості молока Зайченко радить частіше прикладати малюка до грудей і стежити за правильним прикладанням.

Міф №8: Годувати грудьми дуже легко, і жінки від природи знають, як це робити

Синові Юлії вже скоро буде 3 роки, і вона продовжує годувати його грудьми. Зараз Юлія та її Ярославчик насолоджуються процесом годування. Але так було не завжди.

"Мене мама годувала більше 2 років. Вона розповідала, що це не важко. Тому під час вагітності я вчилась правильно дихати під час пологів, займалась йогою, багато ходила, але не сильно цікавилась грудним вигодовуванням. Мені здавалось, що це природний процес, і все налагодиться саме собою", – згадує жінка.

Однак реальність виявилась дещо іншою, ніж очікувала Юлія. Спершу маленькому Ярославчику не вдавалося правильно захопити сосок, він часто засинав на грудях, прикладання було неефективне. Тому в перший місяць життя малюк набрав лише 400 г ваги.

"Подруга порадила мені звернутись до консультанта з грудного вигодовування. Я скористалась її порадою, ми попрацювали над прикладанням, і Ярославчик почав добре набирати вагу, а в мене нарешті загоїлись соски", – розповідає Юлія.

Вікторія Іванова відмічає, що лактація – це природний процес, який запускається відразу після пологів.

"Пологи – теж природний процес, але жінки найчастіше потребують допомоги під час пологів. Така ж ситуація і з грудним вигодовуванням – щоб запустити цей процес, жінці потрібна допомога. Про грудне вигодовування потрібно розповідати і навчати", – підкреслює консультантка.

Допомогти налагодити грудне вигодовування можуть консультанти, однак обрати "свого" консультанта буває дуже непросто. Тому Ніна Зайченко радить звертати увагу на:

освіту (консультант має пройти спеціальний курс навчання на базі курсу ВООЗ і у своїй роботі спиратися на наукові дослідження);

досвід роботи (у консультанта повинен бути досвід живого консультування);

етику (консультант не має права маніпулювати почуттями страху чи сорому, розповідаючи вам про те, яка ви погана мати. Навпаки – консультант повинен враховувати побажання та потреби жінки).

Вікторія Іванова також наголошує на тому, що консультант з грудного з грудного вигодовування не є лікарем і не має права виписувати жінкам різноманітні препарати.

"Однак на практиці ми зустрічаємо різноманітні приклади, коли консультанти з грудного вигодовування радять жінкам лактогінні пігулки або сходити до остеопата. Та і лікарі досить часто не є послідовниками доказової медицини. Тому маємо системну проблему", – розповідає Вікторія Іванова.

Міф №9: Під час грудного вигодовування не можна вакцинуватися

Цей міф набув широкого поширення під час пандемії COVID–19.

Насправді грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації проти COVID–19, оскільки жодна з вакцин від коронавірусу не містить часток "живого" вірусу. Тому вакцини не становлять загрози для матері та немовляти.

ВООЗ навпаки рекомендує жінкам, які годують грудьми, щепитися проти ковіду. Такі рекомендації підтримують регулятори у сфері охорони здоров’я США, Великої Британії, Німеччини та інших країн.

В Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) зазначає, що жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані проти COVID-19.

Для щеплення можна використати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Відповідно до інструкції до вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини.

Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно.

Вакцини не можуть потрапити у грудне молоко, але туди потрапляють антитіла, які потенційно можуть захистити дитину від хвороби. За даними досліджень 2312 жінок в Нідерландах, 23,1% жінок мали антитіла IgA у грудному молоці ще 10 місяців після вакцинації під час вагітності. Щоправда, ступінь захисту, яку ці антитіла дають малюкові, наразі не відома.

Як вважає Вікторія Іванова, вакцинація мами та близьких родичів малюка створює довкола дитини безпечне середовище, яке додатково захищає новонародженого від вірусів та інфекцій.

"Деякі вакцини потрібно робити кілька доз, перш ніж вони почнуть працювати на повну потужність. Тому вакцинація мами створює для дитини додатковий захист", – стверджує консультантка.

Міф №10: Грудне вигодовування на 100% захищає жінку від вагітності

Мудра природа продумала так, відразу після пологів жінці буде складно завагітніти. Це зроблено для того, щоб уберегти жінку від настання вагітності в період, коли вона фізично до цього не готова. Цей метод отримав назву лактаційної аменореї (ЛАМ).

Метод лактаційної аменореї – це природний спосіб контрацепції, який базується на фізіологічному ефекті, який полягає у пригніченні овуляції завдяки смоктанню дитиною грудей матері. Зазвичай овуляція не відбувається 4-6 місяців після пологів, хоча у деяких жінок овуляція поновлюється на другому місяці післяпологового періоду.

Акушерка-гінекологиня Галина Артиш пригадує у своїх практиці випадки, коли жінка ставала на облік у жіночу консультацію вже за півроку після перших пологів.

"ЛАМ як метод контрацепції не дуже надійний. Овуляція у жінки може відбуватися, коли місячних ще немає. Буває, що жінка вагітніє і не підозрює про це до тих пір, поки не відчує рухи малюка в животі", – пояснює лікарка.

Тому щоб уникнути таких ситуацій, лікарка рекомендує не випробовувати фортуну, а користуватись презервативом під час статевого акту.

Наталія Міняйло, спеціально для УП. Життя

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