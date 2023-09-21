У дитсадку Нью-Йорка через опіоїди загинула дитина: поліція розшукує чоловіка власниці закладу

У Нью-Йорку поліція розшукує чоловіка власниці дитячого садку, в якому внаслідок передозування наркотиками померла однорічна дитина, ще трьох госпіталізували.

Перш ніж зателефонувати в поліцію, власниця закладу двічі дзвонила чоловікові, повідомляє The Independent.

Після трагічного випадку правоохоронці заарештували власницю дитсадка, 36-річну Грею Мендес, та 41-річного орендатора приміщення Карлісто Асеведо Бріто.

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У дитячій кімнаті, де отруїлися діти, поліція виявила один кілограм фентанілу, який був схований "під килимком, на якому раніше спали діти".

Фото: CBS

Фентаніл – це синтетичний опіоїд, який в 50 разів сильніший за героїн. За даними поліції, вилученими з дитсадка наркотиками можна вбити до 500 тисяч людей.

Власниця закладу стверджує, що не знала про наявність наркотиків в дитячій кімнаті.

Водночас коли жінка побачила стан дітей, вона двічі зателефонувала своєму чоловікові, перш ніж зателефонувати в 911, кажуть в поліції.

Повідомляється, що чоловік Мендес є двоюрідним братом орендаря. Він декілька разів приходив в дитсадок й виносив звідти кілька сумок.

Наразі чоловіка Мендес визнано співучасником у кримінальній справі, його розшукує поліція.

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"Обвинувачені отруїли чотирьох немовлят й вбили одного з них, тому що вони керували операцією з наркотиками в дитячому закладі", – заявив прокурор Манхеттена Деміен Вільямс, додавши, що в дитсадку діти мають бути в безпеці, а не "в оточенні наркотиків".

За словами адвоката Мендес, її клієнтка усі обвинувачення заперечує.

"Її єдиним злочином було те, що вона здавала свою кімнату людині, у якої був кілограм наркотиків. Немає жодних доказів того, що вона робила щось, крім належного догляду за цими дітьми", – заявила адвокатка Андрес Аранда.

Нині власниця закладу та орендатор перебувають під вартою без права внесення застави. Кожному з них загрожує довічне ув'язнення.

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