У дитсадку Нью-Йорка через опіоїди загинула дитина: поліція розшукує чоловіка власниці закладу

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 вересня 2023

У Нью-Йорку поліція розшукує чоловіка власниці дитячого садку, в якому внаслідок передозування наркотиками померла однорічна дитина, ще трьох госпіталізували. 

Перш ніж зателефонувати в поліцію, власниця закладу двічі дзвонила чоловікові, повідомляє The Independent. 

Після трагічного випадку правоохоронці заарештували власницю дитсадка, 36-річну Грею Мендес, та 41-річного орендатора приміщення Карлісто Асеведо Бріто. 

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У дитячій кімнаті, де отруїлися діти, поліція виявила один кілограм фентанілу, який був схований "під килимком, на якому раніше спали діти". 

Фото: CBS

Фентаніл – це синтетичний опіоїд, який в 50 разів сильніший за героїн. За даними поліції, вилученими з дитсадка наркотиками можна вбити до 500 тисяч людей. 

Власниця закладу стверджує, що не знала про наявність наркотиків в дитячій кімнаті.  

Водночас коли жінка побачила стан дітей, вона двічі зателефонувала своєму чоловікові, перш ніж зателефонувати в 911, кажуть в поліції.  

Повідомляється, що чоловік Мендес є двоюрідним братом орендаря. Він декілька разів приходив в дитсадок й виносив звідти кілька сумок.

Наразі чоловіка Мендес визнано співучасником у кримінальній справі, його розшукує поліція. 

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"Обвинувачені отруїли чотирьох немовлят й вбили одного з них, тому що вони керували операцією з наркотиками в дитячому закладі", – заявив прокурор Манхеттена Деміен Вільямс, додавши, що в дитсадку діти мають бути в безпеці, а не "в оточенні наркотиків". 

За словами адвоката Мендес, її клієнтка усі обвинувачення заперечує. 

"Її єдиним злочином було те, що вона здавала свою кімнату людині, у якої був кілограм наркотиків. Немає жодних доказів того, що вона робила щось, крім належного догляду за цими дітьми", – заявила адвокатка Андрес Аранда.

Нині власниця закладу та орендатор перебувають під вартою без права внесення застави. Кожному з них загрожує довічне ув'язнення.

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