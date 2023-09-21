Кладовища, місця геноциду та центр тортур стали об’єктами ЮНЕСКО

Кладовища часів Першої світової війни в Бельгії та Франції, пагорби геноциду 1994 року в Руанді та колишній центр тортур в Аргентині стали об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Reuters.

Зміни стали можливими завдяки скасуванню заборони вносити до списку Світової спадщини місця людських страждань.

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"Дослідження цих трьох об’єктів знаменує собою новий етап у ролі всесвітньої спадщини в глобальному масштабі", – повідомили представники ЮНЕСКО під час брифінгу.

Рішення ухвалили на засіданні Комітету світової спадщини ЮНЕСКО в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

До цього моменту єдиними меморіальними об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО були концтабір Аушвіц-Біркенау в Польщі та Хіросімський меморіал миру в Японії.

До списку об’єктів Світової спадщини ввійшли:

139 місць поховань, кладовищ та меморіалів між північчю Бельгії та сходом Франції;

місця геноциду в Руанді – низка пагорбів, на яких у 1994 році бойовики вбили близько 1 мільйона людей;

аргентинський музей ESMA, який протягом 1976-1983 років був таємним центром для тортур і вбивств противників диктаторського військово режиму.

В організації зауважили, що визнання меморіальних місць на світовому рівні має сприяти розбудові миру.

Нагадаємо, два собори в Києві та центр Львова внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

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