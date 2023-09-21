Кладовища, місця геноциду та центр тортур стали об’єктами ЮНЕСКО

Кладовища часів Першої світової війни в Бельгії та Франції, пагорби геноциду 1994 року в Руанді та колишній центр тортур в Аргентині стали об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомляє Reuters.
Зміни стали можливими завдяки скасуванню заборони вносити до списку Світової спадщини місця людських страждань.
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"Дослідження цих трьох об’єктів знаменує собою новий етап у ролі всесвітньої спадщини в глобальному масштабі", – повідомили представники ЮНЕСКО під час брифінгу.
Рішення ухвалили на засіданні Комітету світової спадщини ЮНЕСКО в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
До цього моменту єдиними меморіальними об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО були концтабір Аушвіц-Біркенау в Польщі та Хіросімський меморіал миру в Японії.
До списку об’єктів Світової спадщини ввійшли:
- 139 місць поховань, кладовищ та меморіалів між північчю Бельгії та сходом Франції;
- місця геноциду в Руанді – низка пагорбів, на яких у 1994 році бойовики вбили близько 1 мільйона людей;
- аргентинський музей ESMA, який протягом 1976-1983 років був таємним центром для тортур і вбивств противників диктаторського військово режиму.
В організації зауважили, що визнання меморіальних місць на світовому рівні має сприяти розбудові миру.
Нагадаємо, два собори в Києві та центр Львова внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.
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