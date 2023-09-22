Вчені виявили, що підсолоджувач аспартам має вплив на здоров’я кількох поколінь мишей

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 вересня 2023

Під час досліджень на мишах науковці виявили, що підсолоджувач аспартам навіть у низьких концентраціях має вплив на здоров'я мишей та їхнє наступне їхнє покоління.

У мишей, які вживали підсолоджувач,  виявили дефіцит уваги та пам’яті, також ці зміни були й у їхніх нащадків. 

Про це йдеться у досліджені вчених з Медичного коледжу при університеті в штаті Флорида, яке опубліковано в Scientific Reports, повідомляє Science Alert.

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Науковці спостерігали за двома групами мишей, які споживали аспартам у своїй питній воді. 

 Фото: HeikeRau/Depositphotos

Протягом 16 тижнів їм додавали підсолоджувач у дозах еквівалентних 7% або 15% від рекомендованої максимальної добової норми для людей. Ця добавка вважається безпечною Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

А потім порівняли їхні результати з контрольною групою.

Миші, які вживали аспартам, продемонстрували значний дефіцит просторового навчання та робочої пам’яті. Наприклад, миші, які вживали підсолоджувач, повільніше за контрольну групу знаходили скриньку для втечі з 40 варіантів.

Істотних відмінностей між групами з різною концентрацією не спостерігали.

Паралельно вчені також годували мишей-самців аспартамом, а потім розводили їх з самицями, які пили лише воду. Їхні нащадки також показали гірші результати в тестах просторового навчання та робочої пам’яті, ніж нове покоління мишей, які не вживали аспартам.

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Автори припускають, що вплив аспартаму на когнітивні функції є вибірковим, бо вони не спостерігали змін у реверсивному навчанні, збереженні пам’яті чи пригадуванні.

Вважається, що епігенетичні зміни (модифікації ДНК, які не змінюють основну генетичну послідовність) у спермі, є механізмом успадкування індукованих аспартамом ознак.

Однак, ці зміни стосувались лише одного покоління, тому науковці планують далі досліджувати вплив та довгострокові наслідки для людини.

Нагадаємо, штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, містяться у жувальних гумках, безалкогольних напоях, білкових батончиках, ароматизованих сиропах та начинках для морозива. 

У ВООЗ цю добавку класифікували як "можливо канцерогенну".

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