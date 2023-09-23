Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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23 вересня 2023

Німецькі  вчені спробували навчити медуз кільком простим прийомам, щоб перевірити, чи потрібен для навчання мозок.

Отримані дані свідчать про те, що практично все, що має невелику кількість нейронів і здатність відчувати навколишнє середовище, може адаптувати свою поведінку на основі попереднього досвіду, повідомляє Science alert.

"Навчання – це найвища продуктивність для нервової системи", – каже перший автор дослідження Ян Білецький, нейробіолог з Кільського університету в Німеччині.

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Щоб визначити, чи можуть медузи навчатися, Білецький та його колеги помістили їх у круглий резервуар із сірими смугастими стінками, щоб імітувати вертикальні смуги далекого мангрового лісу (вічнозелені рослини, які ростуть у тропіках і в екваторіальному поясі).

  Чи можуть медузи навчатися?

Побачивши "рослинність", медузи спершу вдарилися об стіну. Невдовзі їхній ентузіазм згас: до кінця 7,5-хвилинного випробування медузи оберталися у середньому в чотири рази частіше і збільшували відстань між собою та стіною вдвічі.

Це відображало змінену поведінку у відповідь на нововиявлену перешкоду.

"Дивно, як швидко ці тварини навчаються, приблизно так само, як і розвинені тварини. Навіть найпростіша нервова система, здається, здатна до передового навчання, і це може виявитися надзвичайно фундаментальним клітинним механізмом, винайденим на зорі еволюції нервової системи", – каже морський біолог Копенгагенського університету Андерс Гарм.

Щоб підтвердити, що ця навчальна подія включала візуальні та механічні стимули, дослідники виділили окремих медуз і показали їм відео із зображенням низькоконтрастних сірих смуг у русі.

Інтерпретуючи смуги як надто далекі об’єкти, медузи нічого не робили.

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Коли відео супроводжувалося слабким поштовхом струму, медузи почали рухатися, щоб "ухилитися" від зустрічної перешкоди.

Медузи T. Cystophora, з якими проводили дослідження, мають близько тисячі фоторецепторів.

Ці нерви служать і сенсорними системами, і центрами інтеграції для перетворення подразників у відповіді, допомагаючи медузі пересуватися через густі ліси мангрового коріння в пошуках здобичі.

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