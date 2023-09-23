У Канаді судитимуть трьох жінок, які намагалися видати себе за представниць корінного народу

У Канаді двох сестер-близнючок, які видали себе за представниць інуїтів – корінного народу Північної Америки – звинувачують у шахрайстві на суму понад 5 тис.доларів США.

Про це повідомляє СВС.

Аміра та Наді Гілл, а також Карімі Манджі, яка називає себе їхньою прийомною матір’ю використали свій отриманий нечесним шляхом статус представниць корінного народу, щоб шахрайством отримати кошти від організацій, які реєструють та підтримують нащадків інуїтів.

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У 2016 році сестер додали до списку реєстрації інуїтів після того, як Манджі подала заявку від їхнього імені.

Сестри Аміра та Наді Гілл

Манджі визначила інуїтку Кітті Ноа, як рідну матір близнюків. Однак син Кітті, яка померла кілька місяців тому, сказав, що його мати не має жодного відношення до близнючок.

Президентка організації NTI, яка реєструє інуїтів, Алукі Котьєрк заявила, що якщо сестер Гілл і Манджі визнають винними, вони повинні "як мінімум" повернути будь-які кошти, які вони отримали від асоціацій інуїтів.

На думку Котьєрк, справа, пов’язана з сестрами Гілл і Манджі, свідчить про тенденцію, коли некорінні жителі стверджують, що є корінними.

"Це просто ще одна форма колонізації. Ви хотіли відібрати у нас нашу мову. Ви хотіли відібрати у нас наших собак. Ви хотіли відібрати у нас нашу культуру. Тепер ви намагаєтеся претендувати на нашу ідентичність ", – сказала вона.

Манджі та сестри Гілл мають постати перед судом в Ікалуїті 30 жовтня 2023 року.

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Як повідомляє ВВС, у межах врегулювання земельних претензій корінного населення у 1993 році була підписана Нунавутська угода. Згідно з угодою, члени канадської громади інуїтів на малонаселеній північній території можуть отримувати такі пільги, як гранти та стипендії. Реєстрація статусу корінного населення контролюється організацією під назвою Nunavut Tunngavik Inc, або NTI, яка представляє інуїтів.

Інуїти вважаються частиною більшої групи корінних народів півночі, яку називають ескімосами. Інуїти, індіанці та метиси є трьома групами корінних народів, які визнані Конституцією Канади народами з унікальною історією, мовою, культурними звичаями та духовними віруваннями.