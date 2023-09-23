Замість козаків – військові ЗСУ. Митець із Франції відтворив у фото відому картину Рєпіна

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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23 вересня 2023

Французький митець Емерік Луіссет відтворив у фото картину українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові". На ній зображені військові ЗСУ замість козаків. 

Назва роботи "Здалеку чую відповідь козаків", пише BBC.

Митець працював над проєктом рік. На ньому видно бійців 112-ї бригади територіальної оборони. У самому центрі Роман – автор крилатого вислову українців "Русский военный корабль, иди на ...".

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У своєму аккаунті Instagram автор фото нагадав про значення культури у війні.

"Хоча війна, спрямована на завоювання української території, очевидна для всіх і її засудження є відносно консенсусним у Європі, значно підступніша війна, яка розгортається навколо контролю над історією та культурою, залишається дуже невідомою. І багато європейців беруть участь, часто несвідомо, до поширення цього російського колоніального будівництва", – написав Емерік. 

 Фото: Emeric Lhuisset/Instagram

На його думку, саме культура – зброя на великому полі битви, тому треба не забувати про це.

Нагадаємо, Музей Метрополітен визнав художників Рєпіна та Айвазовського українцями

Також ми розповідали про графіті, які залишав по собі відомий вуличний художник Бенксі у Бородянці.  

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