У США двоє підлітків викрали авто матері та проїхали 320 км, бо у них забрали гаджети

У США 10-річний хлопчик та його 11-річна сестра викрали авто матері, бо їм не давали користуватися електронними гаджетами.

Трасою їм вдалося проїхати 320 кілометрів, пише The Associated Press.

Втікачі з Флориди їхали до Каліфорнії. Седан помітили на міжштатній автомагістралі 75. Це сталося трохи раніше за 4-ту годину ранку в четвер, 21-го числа.

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Мати повідомила про вкрадену автівку. А діти зникли за 4 години до цього в Норт-Порті, місті на південному заході Флориди.

Оскільки правоохоронці думали, що мають справу з викрадачами, дістали зброю. Керманичам наказали вийти з авто.

Виявилося, що це був 10-річний водій із сестрою. Вони розповіли, що дівчина була засмучена тим, що мати забрала її електронні пристрої за погану поведінку. Тому брат віз її до Каліфорнії.

Ознак поганого поводження з дітьми не виявили. Подавати звинувачення мати теж відмовилася, тому дітей відпустили до неї.

Раніше ми розповідали про те, чому саме діти починають красти і що з цим робити.