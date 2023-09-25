У Києві викрили жінку, яка продавала українок в сексуальне рабство за кордон – поліція

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 вересня 2023

Правоохоронці в Києві викрили жінку, яка "працевлаштовувала" жінок за кордон.

Однак після перетину кордону українки потрапляли в сексуальне рабство, повідомили у Національній поліції Києва.

Поліцейські затримали 36-річну львів’янку, яка через інтернет знаходила жінок, що шукали роботу. Вона пропонувала їм "офіційне працевлаштування та достойну заробітну плату".

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Зловмисницю затримали, коли вона намагалась переправити ще одну жінку за кордон. 

 Обшук у квартирі підозрюваної. Фото: Нацполіція

Згодом у квартирі жінки провели обшук та вилучили техніку та "чорнові" записи. 

Наразі львів'янці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їй повідомили про підозру за статтею "Торгівля людьми". Санкція передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство триває.

"УП.Життя" зверталась до пресслужби Нацполіції Києва, однак нам відмовилися надавати деталі з огляду на таємницю слідства. 

"Є таємниця слідства, поки проводиться розслідування щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми, а також ідентифікації потерпілих, які стали жертвами торгівлі людьми", – заявила речниця.

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Нагадаємо, у серпні ми повідомляли про схожий випадок: українок в сексуальне рабство в ОАЕ переправляли двоє мешканців Тернополя. Їм присудили штраф.

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