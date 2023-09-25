Професора кафедри східних мов КНУ звинувачують у привласненні перекладу збірки віршів

Професора кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно‑Східної Азії КНУ імені Тараса Шевченка Івана Бондаренка звинувачують у порушенні авторських прав на переклад.

Про це заявила у Facebook колишня аспірантка Інституті філології Ганна Вознюк.

За словами Ганни, вона впродовж 8 років перекладала збірку віршів японської поетеси Йосано Акіко. Її науковим керівником був професор Іван Бондаренко. Жінка каже, що планувала видати свою працю, однак наставник її випередив – випустив збірку під своїм ім'ям.

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"У 2021 році я радісно ділилася на фейсбук новиною про те, що після майже 8-ми років кропіткої роботи я закінчила перший український переклад збірки 399-ти віршів танка "Скуйовджене волосся" японської поетеси Йосано Акіко.

Ця робота лягла в основу моєї кандидатської дисертації (робота є у вільному доступі у мережі), яку я захистила у тому ж 2021-му році. Я готувала збірник до публікації, але сталася війна", – розповіла жінка.

Обкладинка збірки віршів

13 вересня її колишній науковий керівник професор Бондаренко Іван Петрович презентував перед кафедрою нібито свій переклад тієї ж збірки.



Ганна зазначає, що обговорювала з наставником свої плани видати свою роботу, але хотіла ще вдосконалити переклад.

"Іван Петрович, скориставшись моїм перекладом і коментарями до віршів як підрядником, вирішив зробити це швидше, не вважаючи за потрібне згадати моє ім’я навіть побіжно.

Я не можу описати наскільки я вражена вчинком людини, яку я вважала своїм наставником. Цей переклад має для мене велике значення як моя перша ґрунтовна робота у якості перекладача. Він має значення для моєї родини, яка слідкувала за процесом від самого початку і підтримувала мене на цьому шляху. Тому я не хочу мовчати про цю ситуацію і хочу надати їй розголосу хоча б серед колег", – наголошує перекладачка.

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На кафедрі мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії висловили свою позицію щодо звинувачень професора Бондаренка у плагіаті.

У зверненні працівники кафедри стверджують, що ці вірші професор нібито перекладав раніше, посилаючись на збірку "Жага кохання" 2016 року, в якій було понад 100 віршів Йосано Акіко.

"Деякі колеги нашої кафедри, які колись були студентами пана Бондаренка, чудово пам'ятають, як він декларував на парах з японської літератури оригінали та свої переклади поезій класичних та сучасних авторів. Тож не дивно, що Іван Петрович повернувся до оригінального матеріалу, з яким раніше працював, і завершив розпочате, опублікувавши оновлену збірку поезій Йосано Акіко", – йдеться в заяві.

Вони також звинуватили колишню аспірантку в тому, що "вона навіть не спробувала розібратися" і заявили, що переклади віршів начебто відрізняються і за стилістикою, і за тональністю.

Натомість Ганну підтримали її колеги. Зокрема, перекладачка Тетяна Бондарчук зауважила:

"Я знаю, що таке залишитися сам-на-сам із системою, де є слово професора з імʼям і слово нікому не відомої аспірантки. Ситуація патова наперед. Тому, в принципі, вона і виникла.

Тут я згадую ситуацію, яку описувала Тайра, коли опинилася в полоні. Той, хто її допитував, спитав, чи розуміє вона, чому він так робить. На що Тайра відповіла: "тому, що можете".

Водночас науковиця і координаторка антиплагіатної платформи ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк відреагувала на підтримку Бондаренка співробітниками кафедри.

"...Самовикрилася токсична мережа у складі цільненької кафедри. Як з’ясувалося, вони не чули і не знають ані що таке академічна доброчесність, ані про різновиди порушень", – вважає Вовк.