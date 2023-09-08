Скандал із плагіатом: у Вінницькому медуніверситеті призупинили вибори на посаду ректора

У Міністерстві охорони здоров’я України призупинили конкурс на посаду ректора Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Таке рішення прийняли через ймовірне виявлення плагіату в наукових працях однієї з кандидаток, повідомляють у МОЗі.

"Є ризик, що у виборців сформується необ’єктивне ставлення до кандидатів на заміщення посади ректора Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Відповідно, це може негативно вплинути на результати виборів", – пояснюють у відомстві.

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Нагадаємо, раніше до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надійшла скарга про виявлені факти плагіату у науковій статті та докторській дисертації виконувачки обов’язків ректорки Вінницького медичного університету Вікторії Петрушенко.

Представники в.о. ректорки подали позовну заяву до суду щодо заборони НАЗЯВО проводити перевірку її робіт на наявність плагіату. У результаті розгляду справи Вінницький окружний адміністративний суд задовольнив подану заяву.

У міністерстві наголошують, що зацікавлені в об’єктивності та неупередженості під час усього виборчого процесу.

"Будуть прийняті відповідні рішення щодо розгляду документів претендентів та проведення конкурсу на заміщення посади ректора ВНМУ ім. М. І. Пирогова вже після прийняття остаточного рішення суду у цій справі та/або висновку НАЗЯВО", – обіцяють у МОЗ.

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