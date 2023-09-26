На Закарпатті підлітки побили однолітка й опублікували відео в соцмережі: поліція відкрила справу

У закарпатському селі Ділове 14-річні підлітки побили однолітка, фільмуючи всі свої дії на мобільний телефон. Пізніше ролик опублікували в інтернеті.

Про це повідомляють в Рахівському районному відділі поліції.

На відеозапис, де неповнолітній хлопець б’є іншого, правоохоронці натрапили під час моніторингу в інтернеті.

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На відео було видно, що за бійкою спостерігають ще кілька підлітків, які стояли поряд й також знімали все на мобільні телефони.

Як встановили в поліції, подія трапилася в селі Ділове Рахівського району.

"Потерпілим є 14-річний місцевий житель. Удари йому наносив односелець, також 14-річний хлопець", – зазначають правоохоронці.

Кривдника разом з батьками доставили до відділу поліції.

За фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень (за ч. 1 ст. 125 ККУ) в поліції відкрили кримінальну справу.

Ступінь важкості тілесних ушкоджень постраждалого хлопця має встановити судово-медична експертиза.

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Зазначається, що з усіма учасниками події працюватимуть ювенальні поліціянти.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Закарпаття Ганна Дан розповіла, що наразі очікуються результати судмедекспертизи.

"Усі хлопці вони живуть в одному селі, відвідують одну школі й деякі з тих, хто був присутнім під час бійки, навчаються в одному класі. Конфлікт виник на тлі неприязних стосунків", – додала речниця.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині судитимуть підлітків, які до втрати свідомості побили 14-річного знайомого.