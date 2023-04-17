На Київщині судитимуть підлітків, які до втрати свідомості побили 14-річного знайомого

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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17 квітня 2023

В селі Музичі Київської області двоє 17-річних підлітків побили 14-річного хлопця до  втрати свідомості. 

Побиття знімали на камеру, а відео згодом поширили в мережі, розповідають в поліції Київщини. 

В Музичах один з правоохоронців помітив скривавленого 14-річного хлопця, якого згодом доправили до лікарні. 

Медики діагностували в нього перелом кісток носа, струс мозку, закриту травму голови та контузію ока.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Пізніше встановили, що хлопця побили двоє місцевих 17-річних жителів, конфлікт виник у ході розмови. 

"Вони завдали йому удари руками й ногами по голові та тулубу. Коли один з них в черговий раз вдарив потерпілого ногою в обличчя, він втратив свідомість", повідомляють в Офісі Генпрокурора. 

Все це хлопці знімали на відео, яке пізніше поширили в мережі.

В коментарі "УП. Життя" речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова розповіла, що троє хлопців були знайомі один з одним, а конфлікт виник на тлі ревнощів. 

"За однію з версій, потерпілий намагався залицятися до однієї з дівчат кривдника", – каже поліціянтка. 

За її словами, хлопці не припиняли бійку, навіть коли підліток перестав чинити опір. 

Фото: Офіс Генерального прокурора

"Навіть коли хлопець втратив свідомість, 17-річний підліток продовжував наносити удари. Більше того: знімали це на відео, коментували, насміхалися", – повідомляє Ірина Прянішнікова. 

Коли підлітки злякалися, що ледь не вбили хлопця, вони залишили його і втекли. 

Фото: Поліція Київської області 

Постраждалий лікувався в "Охматдиті", наразі він перебуває вдома.  

Як додає Ірина Прянішнікова, підлітки 2005 та 2006 року народження є місцевими жителями села Музичі. 

Один з них – студент одного з київських коледжів, пов’язаних із фізичною підготовкою, а другий – учень 11 класу місцевої школи. 

Фото: Поліція Київської області 

Нині обидвоє перебувають під домашнім арештом, їм повідомили про підозру за фактом хуліганства. 

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчинку, дали умовний термін.

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