На Закарпатті трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчинку, дали умовний термін

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Подія трапилася влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз .

За даними слідства, у серпні 2021 року дівчина прийшла на запрошення одного з трьох підлітків у підвал.

У підвалі, аби постраждала не чинила опір, один з юнаків вдарив її у живіт, після чого інший підліток нахилив неповнолітню та стиснув її голову між своїми ногами, з’ясували правоохоронці.

Після того, як хлопці зняли з дівчини одяг, вони по черзі її зґвалтували, знімаючи все на телефон. Згодом відео розповсюдили учням школи.

За словами бабусі дівчинки, вона помітила, що онука стала похмурою й замкнутою та мала проблеми зі сном.

Утім, дівчинка їй нічого не розповідала – про зґвалтування бабуся дізналася від поліції.

Згодом жінка написала заяву про кримінальне правопорушення.

Сама постраждала пояснила, що була з хлопцями у дружніх стосунках і до підвалу прийшла добровільно, бо не підозрювала, що вони можуть так вчинити.

Про подію нікому не розповідала, бо відчувала страх та сором.

За словами учнів школи, де навчалася дівчинка, лише коли відео поширилося, вона почала розповідати про те, що сталося.

Про інцидент не знали класні керівники та практична психологиня школи. У суді вони стверджували, що про злочин дізналися, коли до закладуприйшли поліціянти.

Трьох хлопців суд визнав винними та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення.

Утім, через неповнолітній вік, суд звільнив підлітків від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на два роки.

Суд також врахував, що юнаки не були раніше судимими, про них позитивно відгукувалися за місцем проживання та навчання.

Водночас постраждала просила виплатити їй 450 тисяч гривень моральної шкоди. Проте, кожен з обвинувачених відшкодували їй по 20 тисяч гривень. Після цього сторона обвинувачення просила суд стягнути різницю (390 тисяч) на свою користь.

В результаті суд зобов’язав кожного з хлопців виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.

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