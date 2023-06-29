Стало відомо, скільки учасників НМТ отримало найвищі бали і з яких предметів

Учасники Національного мультипредметного тесту отримали результати основної сесії. За підсумками, 3 685 учасників отримали найвищу кількість балів хоча б з одного з предметів.

Про це повідомили в Українському Центрі якості оцінювання освіти.

Максимальні 200 балів з одного предмета отримали 3227 людей, 408 – з двох, а 50 – з усіх трьох.

Найбільше вступників отримали вищий бал з математики (1871) та з української мови (1095). Ці два предмети були обов’язковими.

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760 людей отримали 200 балів з англійської, 273 – з історії України і 126 – з біології. 28 вступників набрали максимум балів з фізики і 26 – з хімії.

Також 11 людей здали з найкращими результатами німецьку мову, двоє – іспанську, і один – французьку.

"Ми щиро вітаємо всіх, хто на сьогодні успішно досяг проміжної станції на шляху до омріяного вишу. Вам дійсно є чим пишатися, адже в надскладних умовах навчання в часи пандемії COVID-19 і повномасштабної російської агресії ви показали те, що називають академічною стійкістю, хоча насправді це можна було б назвати і маленькими проявами героїзму", – говорять в УЦОЯО.

Центр також просить вступників, які набрали максимум балів хоча б з одного предмета, "поділитися секретом". Для цього треба заповнити форму "НМТ-2023: історії успіху".

Пізніше в УЦОЯО обіцяють розповісти про досвід успіху вступників.

Загалом за підсумками основної сесії свої результати отримав 260 381 учасник.

Нагадаємо, раніше в УЦОЯО заявили про "безпрецедентний рівень недоброчесності" на НМТ-2023.