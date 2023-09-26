У Шотландії "оживили" обличчя жінки, яка померла 4200 років тому. ФОТО

Науковці "реконструювали" обличчя жінки бронзового віку, яку знайшли в могилі віком 4200 років на території сучасної Шотландії.

Скелет "жінки з Верхнього Ларджі" знайшли в кар'єрі на території Шотландії. Тепер вчені реконструювали її обличчя з допомогою художника, повідомляє LiveScience.

Про життя дівчини відомо небагато, але нова реконструкція демонструє, який вигляд вона могла мати у бронзову добу.

Реклама:

На відео зображена молода жінка з темним заплетеним волоссям, вбрана в одяг з оленячої шкури. Реконструкцію у виконанні митця показали в музеї Кілмартіна в Шотландії.

"Створюючи реконструкцію, ми зазираємо в їхній світ, вони нас не бачать. Я подумав, що це може бути цікавою ідеєю, щоб трохи перевернути це, і насправді думати, що вона може нас бачити. І як бачите, вона дивиться на нас трохи критично (я не звинувачую її за це!)" – розповів автор відео Оскар Нільссон.

Фото: Oscar Nilsson

Цю молоду жінку поховали у позі ембріона понад 4 тисячі років тому. Тіло лежало у могилі протягом тисячоліть, аж поки у 1997 році її кістки випадково не виявили під час розкопок.

Жінку назвали на честь кар'єру "Верхній Ларджі", де були виявлені рештки скелету.

Реклама:

Дослідження скелета і зубів показало, що жінка, ймовірно, померла у віці 20 років і страждала від хвороби або недоїдання.

Радіовуглецевий аналіз показав, що вона жила між 1500 і 2200 роками до н.е., в епоху ранньої бронзи.

Також вчені дійшли висновку, що вона виросла в Шотландії, але команда не змогла витягти ДНК, тому етнічна спадщина жінки невідома (колір шкіри, очей і волосся зокрема).

Однак археологи знайшли в її могилі уламки глиняного посуду, що вказує на приналежність до племені Beaker (культура дзвоноподібних келихів).

Це археологічна культура бронзової доби, що отримала назву через дзвоноподібні келихи, які носили її представники, та зародилася в Центральній Європі.

Нагадаємо, у Туреччині археологи знайшли давньоримську косметику, зокрема тіні для повік та рум'яна в устричних мушлях.