На Львівщині судили чоловіка, який пограбував два храми

Безробітного львів’янина без фактичного місця проживання та раніше судимого позбавили волі на 5 років за пограбування двох храмів у Дрогобичі.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 липня 2023 року удень чоловік розбив вікно та проник до приміщення Української греко-католицької церкви "Святих Володимира і Ольги".

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Зловмисник вкрав зі скрині для пожертв на ЗСУ 2950 грн та викрав із шафи службового приміщення церкви зв`язку із 4 ключів. Вкрадене чоловік поклав у кишеню і вийшов у двері, які відчинив зсередини.

5 серпня чоловік знову проник в цю церкву. Він відчинив головні двері храму одним з раніше викрадених ключів і знову викрав гроші, які збирали на армію. Цього разу він заволодів меншою сумою, а саме 1520 гривнями.

Наступного дня крадій заліз у вікно службового кабінету іншої церкви - Катедрального собору "Пресвятої Трійці" Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Чоловік вкрав із сумки, яка лежала у кріслі, 43 тис. грн, а потім відчинив тумбочку, де знайшов 4,2 тис. грн, і також забрав їх.

Потім зловмисник побачив на столі кабінету барсетку, з якої викрав 125 тис. грн, 100 доларів США, 300 євро та 720 польських злотих. Взагалі збитки потерпілим склали майже 200 тис. грн.

Украдене сховав у свою сумку та покинув приміщення через вікно.

Як раніше повідомлялося раніше, злодій проник у храм під час богослужіння і викрав значну суму пожертв. Священник храму звернувся з заявою в поліцію.

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Вивчивши відео з камер відеоспостереження, правоохоронці встановили, що до крадіжки з церкви причетний 22-річний мешканець райцентру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж.

Під час суду обвинувачуваний підтвердив скоєння злочину та розповів про його обставини. У вчиненому злочині він щиро розкаявся, визнав провину та просив суворо його не карати.

Суд обрав зловмиснику покарання у виді 5 років позбавлення волі. З підсудного також стягнули вартість проведення експертиз в сумі 8126 грн на користь держави.