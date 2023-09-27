На Волині чоловік знайшов на городі середньовічну писанку та передав її до музею

На Волині місцевий мешканець знайшов у селі Древині глиняну писанку XI-XII ст. і передав її до фондів краєзнавчого музею.

Як повідомили в музеї, виріб зовні покритий поливою та розписами, а всередині має калатальце – музичний інструмент.

Завідувач відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею Тарас Верба розповів ZAXID.NET, що писанку на городі виявив Олександр Міщук під час сільськогосподарських робіт.

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Чоловік помітив незвичне глиняне яйце, яке, імовірно, вимило з землі дощем. Олександр проконсультувався зі знайомим краєзнавцем, який порадив йому звернутись до музею.

Виріб зовні покритий поливою та розписами, а всередині має калатальце

У музеї писанку оглянули спеціалісти, і визначили що це – давній середньовічний артефакт.

"Писанка менша, ніж звичайне куряче яйце, її довжина становить 4,5 сантиметри. У порожнині яйця є глиняне, або ж кам'яне калатальце. Скоріше за все, виріб не був іграшкою чи звичайною побутовою річчю. Імовірно, це виріб, пов'язаний з релігією", – зазначив Тарас Верба.

Вік писанки оцінили за аналогією з подібними розписаними яйцями, які вже знаходили на заході України. Наприклад, у 2013 році на Рівненщини знайшли дуже подібну тисячолітню писанку зі схожим малюнком.

Писанка менша, ніж звичайне куряче яйце, її довжина становить 4,5 сантиметри

За словами Тараса Верби, ціна таких писанок на чорному ринку доволі висока. Тому чоловік, який безкоштовно передав музею цінний експонат, зробив закладу велику послугу. Незабаром писанка стане частиною нової експозиції.