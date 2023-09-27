Тепліше, ніж зазвичай: метеорологиня розповіла про погоду у жовтні та листопаді

В Україні очікується тепліший жовтень, ніж зазвичай.

Середньомісячна температура повітря у країні у другому осінньому місяці становитиме 12-15°С, а на заході – 12-13°С, повідомила докторка фізико-математичних наук у галузі метеорології Вазіра Мартазінова у пресцентрі Укрінформу.

За її словами, норма середньомісячної температури у жовтні – близько 8°С. Цьогоріч вона буде вищою, аніж минулого року.

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"Зокрема, на заході України температура повітря буде на 2-4°С вище норми та складатиме 12-13°С. На решті території країни температура буде ще більшою – близько 12-15°С", – каже метеорологиня.

Вазіра Мартазінова також зазначила, що найбільше опадів очікується у Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. За прогнозами, опади там складуть 120-150% від місячної норми, яка становить 40-50 мм.

Водночас на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині погода буде посушливою.

На думку експертки, листопад в цілому також буде теплішим, аніж торік. Утім, в останній місяць осені очікується перший сніг, який швидко розтане.

Нагадаємо, у Києві 23 вересня 2023 року зафіксували рекорд середньодобової температури повітря. В цей день у столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

Ніч у столиці на 6 серпня виявилась найтеплішою з 2010 року.

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