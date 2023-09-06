"Почався кліматичний зрив": в ООН прокоментували температурні рекорди влітку

Очільник Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш заявив, що нині Земля потерпає від "кліматичного зриву" через температурні рекорди протягом трьох найспекотніших літніх місяців.

У звіті Всесвітньої метеорологічної організації, яка є агентством Організації Об'єднаних Націй зазначають, що серпень став другим найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, поступаючись лише червню.

Протягом останнього місяця літа була зафіксована найвища глобальна середньомісячна температура поверхні моря за час спостережень – 20,9°C.

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За даними ООН, рекордною також стала середня температура протягом червня-серпня – 16,77 °C. Цей показник на 0,66°C вище середнього, а також попереднього рекорду, встановленого у 2019 році.

Інфографіка: Всесвітня метеорологічна організація

"Наша планета щойно пережила сезон кипіння – найспекотніше літо в історії. Почався кліматичний зрив", – повідомив Ґутерріш.

Він закликав світових лідерів діяти, аби запобігти "кліматичному хаосу".

Інфографіка: Всесвітня метеорологічна організація

У звіті зазначають, що тенденція до потепління спричинена людиною – зокрема, внаслідок спалювання викопного палива, нафти та природного газу. Також на кліматичні зміни впливає явище "Ель-Ніньо" в Тихому океані – підвищення температури поверхні води.

Восьмимісячний період із січня по серпень 2023 року був другим найтеплішим за всю історію спостережень після 2016 року, коли відбулося сильне потепління "Ель-Ніньо".

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Водночас Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас зазначив, що температура підвищується зазвичай "до того, як відбудеться повний вплив потепління від події "Ель-Ніньо".

За його словами, ймовірно, це явище призведе до підвищення температури на другий рік після його розвитку.

Раніше в ООН повідомляли, що у частині Тихого океану рівень моря підвищується швидше, ніж у середньому по світу.