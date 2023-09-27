"Спочатку хочеться тра***ти, а коли набридне – придушити": Арестович потрапив у скандал через сексистські висловлювання

Олексій Арестович, колишній радник Офісу президента, на своїх закритих "психологічних семінарах" пропагує сексизм та висловлює насильницькі думки.

Журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає" опублікували відео з вирізками із двох платних семінарів Арестовича.

Там він називає жінок "істотами" та говорить про бажання "задушити" їх. Водночас чоловіків він вважає "богами" та "ідолами", яких треба возвеличувати.

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Олексій Арестович. Фото: Evgen Kotenko/Getty Images

Сексизм у висловлюваннях

Під час семінару Арестович розставляє чітку ієрархію між жінкою та чоловіком.

"Жінка, як казав мій один знайомий, на чоловіка повинна дивитися, як на ідола. І вимазувати періодично своєю жертовною кров’ю йому губи", – каже він.

Арестович розповідає, що жінки – "неврівноважені", а будь-яку суперечку з ними можна вирішити матеріально.

"У момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винним і каже: "Скажи, хоч що-небудь, сволото!". Що ви повинні робити? Варіантів кілька – відійти подалі, кинути гаманець, сказати "Іди, купи собі все, що хочеш". Варіант два – обійняти її мовчки. І варіант три – обійняти й тра***ти", – заявляє він.

Нормалізація насилля щодо жінок

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Арестович розповідає, що, на його думку, всі чоловіки бажають задушити жінку.

"Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тра***ти, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нах**н, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", – наголошує він.

А потім додає, що попри кримінальну відповідальність, це є "довготривалим задоволенням".

Реакція суспільства

У коментарях під відео глядачі були шоковані висловами Олексія Арестовича.

"Після таких слів має підключатися поліція і СБУ. Людина на мільйони транслює заклик до насильства, який жах", – висловилася користувачка Juliya Vodolaskaya.

"Як на мене, такого роду семінари, курси, книги – це те як чоловіки, такі як Арестович, кігтями чіпляються за ідею тотальної влади й печерного патріархату. Буквально останні конвульсії цього світобачення, жінкам кричать у всі вуха що ти, якщо незалежна і не прислуговуєш чоловіку – то служиш дияволу. Арестович правий, нова фаза життя людства настала, але він на неї не перейшов", – написала у коментарях Олеся Кошкина.

Блогерка Жданя розкритикувала слова Арестовича у своєму відео у TikTok, закликавши людей поширювати цю інформацію.

"Дуже шкода, що він так висловлюється тільки на своїх закритих семінарах. І робить це в Україні. Бачите? В Україні можна так казати про величезну частину суспільства, закликати до насилля у сторону жінок і ти не будеш за це покараний. В будь-якій іншій розвиненій державі він би вже відповідав за свої слова", – відреагувала вона.

"Жінка – це декорація. Жінка – це функція: секс, готування, прибирання. Жінка – це шматок м'яса, який не має права зайвий раз відкрити рота. Слова Арестовича – це відображення реалій ТАКОГО ставлення до жінок. Ми маємо це поширювати, проговорювати, притягати до відповідальності", – написала в X (Twitter) користувачка з ніком "Нитка Аріадни".

Це вже не перший скандал, у який потрапляє Олексій Арестович через свої висловлювання.

Зокрема, 19 червня 2022 року він заявив, що ставиться до ЛГБТ-спільноти, як до людей із відхиленнями.

"Я багато разів казав і не буду приховувати: до ЛГБТ я ставлюся як до людей із девіацією, тобто з відхиленнями від норм поведінки. Я в цьому сенсі консерватор. Інша річ, що я точно проти їхнього переслідування", – заявив Арестович в ефірі власної "психологічної школи".

А наступного дня, 20 червня 2022 року, колишній посадовець розкритикував громадських активістів. Він зазначив, що вони псують усе, до чого торкаються – культуру, літературу, музику, кіберспорт, інновації тощо.

"Не знаю, як там український секс (давно там не був) але дайте вгадаю - світ бажає його до нестями чи там вже встиглі з’явитися наші активісти?" – написав він у Facebook.