ЗНО на комп’ютері: в УЦОЯО розповіли, чи збережуть формат НМТ після війни

Під час війни вступники складають спрощене ЗНО – національний мультипредметний тест. Це комплексний тест із кількох предметів, який учні складають онлайн на комп’ютері.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко пояснила "УП. Життя", чи повернеться ЗНО після війни і як може змінитися його формат.

Зокрема, вона підтвердила, що потенційно може йтися про формат ЗНО у комп'ютерному варіанті.

Реклама:

"Ми і зараз майже всю технологію ЗНО реалізовуємо на НМТ. Тобто це централізоване розроблення завдань в секретних умовах, технологія розроблення тестових завдань з експертизою, безпечне передання тестових завдань учасникам тощо.

Але, безперечно, нам не вистачає тривалості тестів і того, щоб тест з кожного предмета проводили в окремий день, щоб учасники могли якнайкраще проявити себе і щоб не було сторонніх факторів, які б впливали на результати", – розповіла Тетяна Вакуленко.

Фото: luckybusiness /Depositphotos

Водночас перевірка відкритих тестових завдань, як на ЗНО, потребує більших витрат. Крім того, у межах традиційного ЗНО учасники раніше проходили 4-5 оцінювань, що також підвищує вартість тестування.

"Національний мультипредметний тест – це хороший розвиток класичного ЗНО за умови, якщо тести будуть довшими і на кожний предмет ми зможемо виділити окрему сесію тестування, повернути відкриті завдання.

Реклама:

Сподіваємося, що на це в нас вистачить і технічної, і фінансової спроможностей", – каже Вакуленко.

Нагадаємо, цього року буде запроваджене тестування мовами національних меншин на НМТ. В УЦОЯО пояснили, які мови будуть доступні.