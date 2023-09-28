89% молоді бачить світле майбутнє в Україні, 65% – не хоче переїжджати. Опитування

Соціологи виявили, що 89% опитаної молоді віком 16-35 років, яка проживає в Україні, бачить майбутнє України обнадійливим.

Водночас серед молоді цього ж віку, яка переїхала до Польщі, цей показник становить 81%.

Серед підлітків 13-15 років, які живуть в Україні, обнадійливе майбутнє бачать 96% учасників опитування, а серед переселенців до Польщі – 87%.

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Відповідне дослідження, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" та компанією InfoSapiens, опублікував Міжнародний республіканський інститут.

В опитуванні взяли участь молоді люди, які живуть в Україні та Польщі.

Молодь, яка проживає в Україні та Польщі практично однаково переконана в перемозі України у війні – 98% та 97% відповідно.

Джерело: Міжнародний республіканський інститут

Також респонденти хочуть брати участь у процесах відбудови. 79% молоді в Україні хотіли б бути залучені до активностей, спрямованих на відбудову, і лише 19% – не хочуть цього.

Також у відбудові хотіли б взяти участь 83% людей віком 16-35 років, які проживають у Польщі.

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65% молоді віком 16-35 років, яка проживає в Україні, не хотіли б переїжджати в інше місце.

89% опитаної молоді віком 16-35 років, яка проживає в Україні, бачить майбутнє України обнадійливим

Основні причини, чому молодь не хоче змінювати місце проживання, – це задоволення своїм теперішнім місцем проживання (44%), родина та друзі (40%), достатнє фінансове забезпечення для життя (20%), патріотизм (15%).

Серед української молоді, яка зараз проживає в Польщі, 61% молоді віком 16-35 років не були в Україні після переїзду до Польщі.

47% мають намір повернутися в Україну після завершення війни, 19% планують повернутися незабаром, а 11% – через деякий час. 15% молоді не планують повертатися взагалі.

Серед молоді цього ж віку, яка переїхала до Польщі, цей показник становить 81%

Опитування в Польщі було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" у червні-липні, а в Україні – компанією Info Sapiens на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

Дані опитувань були проаналізовані Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту.

При проведенні опитування Група "Рейтинг" та Info Sapiens дотримувалися національних та міжнародних стандартів етики досліджень.

Вибірка по Україні складається з 1417 людей у віці 16-35 років, 502 дітей у віці 10-12 років і 525 дітей у віці 13-15 років. Ці вибірки є репрезентативними для населення України відповідного віку.

"Польська" вибірка складається зі 100 респондентів віком 10-12 років, 100 респондентів 13-15 років і 300 респондентів віком 16-35 років.