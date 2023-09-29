Княгині Ольги та Незалежності: у Кропивницькому перейменували 11 вулиць і провулків

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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29 вересня 2023

У Кропивницькому перейменували 11 вулиць та провулків. 

Відповідне рішення ухвалили місцеві депутати на засіданні 26 вересня, повідомляють в Кропивницькій міській раді. 

Депутати ухвалили рішення про перейменування 11 вулиць і провулків й під час голосування відклали перейменування вулиці Ползунової у селищі Нове в Кіровоградській області. 

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За словами депутатки Валентини Яремчук, перейменування відклали, оскільки жителі вулиці не хочуть, аби їй присвоїли запропоновану раніше назву "Просвіти". 

Фото: masintos/Depositphotos

Нові назви отримали: 

  • провулок Абаканський – нині він провулок Фастівський; 
  • вулиця Глинки – тепер вулиця Княгині Ольги;
  • провулок Глинки – провулок Княгині Ольги;
  • вулиця Гмирьова – вулиця Євгена Плужника; 
  • провулок Дегтярьова – провулок Івана Гончара; 
  • вулиця Космонавта Попова – вулиця Незалежності;
  • провулок Нестерова – провулок Івана Кожедуба;
  • вулиця Павлова – вулиця Петра Яцика; 
  • провулок Попова – провулок Сергія Єфремова;
  • провулок Степана Разіна – провулок Зимовий; 
  • вулиця Цілинна – вулиця Василя Марка.

Зазначається, що протягом 2022-2023 років у Кропивницькій міській територіальній громаді перейменовано 157 об’єктів топоніміки, пов’язаних з Росією та комуністичним минулим. 

Раніше ми повідомляли, що Ада Роговцева пропонує перейменувати вулицю Німанську в Києві на честь "Да Вінчі".

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