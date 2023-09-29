Княгині Ольги та Незалежності: у Кропивницькому перейменували 11 вулиць і провулків

У Кропивницькому перейменували 11 вулиць та провулків.
Відповідне рішення ухвалили місцеві депутати на засіданні 26 вересня, повідомляють в Кропивницькій міській раді.
Депутати ухвалили рішення про перейменування 11 вулиць і провулків й під час голосування відклали перейменування вулиці Ползунової у селищі Нове в Кіровоградській області.
За словами депутатки Валентини Яремчук, перейменування відклали, оскільки жителі вулиці не хочуть, аби їй присвоїли запропоновану раніше назву "Просвіти".
|Фото: masintos/Depositphotos
Нові назви отримали:
- провулок Абаканський – нині він провулок Фастівський;
- вулиця Глинки – тепер вулиця Княгині Ольги;
- провулок Глинки – провулок Княгині Ольги;
- вулиця Гмирьова – вулиця Євгена Плужника;
- провулок Дегтярьова – провулок Івана Гончара;
- вулиця Космонавта Попова – вулиця Незалежності;
- провулок Нестерова – провулок Івана Кожедуба;
- вулиця Павлова – вулиця Петра Яцика;
- провулок Попова – провулок Сергія Єфремова;
- провулок Степана Разіна – провулок Зимовий;
- вулиця Цілинна – вулиця Василя Марка.
Зазначається, що протягом 2022-2023 років у Кропивницькій міській територіальній громаді перейменовано 157 об’єктів топоніміки, пов’язаних з Росією та комуністичним минулим.
Раніше ми повідомляли, що Ада Роговцева пропонує перейменувати вулицю Німанську в Києві на честь "Да Вінчі".
Читайте також: Деколонізація українського Півдня: не мета, а засіб