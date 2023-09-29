Княгині Ольги та Незалежності: у Кропивницькому перейменували 11 вулиць і провулків

У Кропивницькому перейменували 11 вулиць та провулків.

Відповідне рішення ухвалили місцеві депутати на засіданні 26 вересня, повідомляють в Кропивницькій міській раді.

Депутати ухвалили рішення про перейменування 11 вулиць і провулків й під час голосування відклали перейменування вулиці Ползунової у селищі Нове в Кіровоградській області.

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За словами депутатки Валентини Яремчук, перейменування відклали, оскільки жителі вулиці не хочуть, аби їй присвоїли запропоновану раніше назву "Просвіти".

Нові назви отримали:

провулок Абаканський – нині він провулок Фастівський;

вулиця Глинки – тепер вулиця Княгині Ольги;

провулок Глинки – провулок Княгині Ольги;

вулиця Гмирьова – вулиця Євгена Плужника;

провулок Дегтярьова – провулок Івана Гончара;

вулиця Космонавта Попова – вулиця Незалежності;

провулок Нестерова – провулок Івана Кожедуба;

вулиця Павлова – вулиця Петра Яцика;

провулок Попова – провулок Сергія Єфремова;

провулок Степана Разіна – провулок Зимовий;

вулиця Цілинна – вулиця Василя Марка.

Зазначається, що протягом 2022-2023 років у Кропивницькій міській територіальній громаді перейменовано 157 об’єктів топоніміки, пов’язаних з Росією та комуністичним минулим.

Раніше ми повідомляли, що Ада Роговцева пропонує перейменувати вулицю Німанську в Києві на честь "Да Вінчі".

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