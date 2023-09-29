У Кам’янці-Подільському судитимуть чоловіка за зґвалтування дівчинки: до поліції звернулася дитина

У Кам’янці-Подільському судитимуть 41-річного чоловіка, якого підозрюють в зґвалтування 13-річної дівчинки.
Інцидент трапився в серпні, повідомляють в Хмельницькій обласній прокуратурі.
Як встановили правоохоронці, місцевий житель запропонував дівчинці випити разом з ним алкоголь, на що вона погодилась.
"Коли школярка була в стані сильного алкогольного сп’яніння, чоловік скористався її безпорадним станом та зґвалтував", – зазначають в прокуратурі.
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Про інцидент повідомила сама дитина, зателефонувавши до поліції.
Чоловіка судитимуть за фактом зґвалтування малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
У коментарі "УП. Життя" речниця обласної прокуратури Хмельниччини Марина Тисячна розповіла, що підозрюваний раніше проблем із законом не мав.
"Чоловік не був знайомий із дівчинкою, їх у той день познайомила подруга дитини", – додала речниця.
Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку.
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