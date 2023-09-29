У Кам’янці-Подільському судитимуть чоловіка за зґвалтування дівчинки: до поліції звернулася дитина

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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29 вересня 2023

У Кам’янці-Подільському судитимуть 41-річного чоловіка, якого підозрюють в зґвалтування 13-річної дівчинки. 

Інцидент трапився в серпні, повідомляють в Хмельницькій обласній прокуратурі.  

Як встановили правоохоронці, місцевий житель запропонував дівчинці випити разом з ним алкоголь, на що вона погодилась. 

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"Коли школярка була в стані сильного алкогольного сп’яніння, чоловік скористався її безпорадним станом та зґвалтував",зазначають в прокуратурі. 

Фото: annbkk.gmail.com/Depositphotos

Про інцидент повідомила сама дитина, зателефонувавши до поліції.

Чоловіка судитимуть за фактом зґвалтування малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України). 

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. 

У коментарі "УП. Життя" речниця обласної прокуратури Хмельниччини Марина Тисячна розповіла, що підозрюваний раніше проблем із законом не мав. 

"Чоловік не був знайомий із дівчинкою, їх у той день познайомила подруга дитини", – додала речниця. 

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Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку. 

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