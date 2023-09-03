Жодної живої людини поблизу. Як виглядає зруйнована росіянами церква на Донеччині. Фоторепортаж

Станом на 26 липня 2023 року міжнародна організація ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Так виглядає один з таких об'єктів, Храм Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість" у селі Богородичне Донецької області, за 5 км від Святогірська, який було зруйновано під час артилерійського обстрілу 19 травня 2022 року.

Зруйнований Храм Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"

У червні-липні 2022 року на цій ділянці фронту українські сили оборони спинили наступ російських окупантів.

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На момент зйомки фоторепортажу (5 липня 2023), в селі ми не зустріли жодної живої людини. Судячи із написів на будівлях, село може бути не повністю розміноване.

Вид на Храм Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість" із сільської вулиці

Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість" Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість" Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість" Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість" Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"

Сліди від влучань снарядів на фасаді Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"

Пошкоджені куполи Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"

Задня частина фасаду Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"

Передня частина фасаду Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"

Каплиця і церковна будівля біля неї з написом "Міни" в центрі села Богородичне

Матеріал підготовлено в рамках проєкту Документування впливу війни на культурний сектор в Україні, що здійснюється Інститутом масової інформації у партнерстві з ЮНЕСКО.

Дана публікація не виражає будь-якої думки з боку ЮНЕСКО. Автор несе відповідальність за вибір і представлення матеріалів, а також за висловлені в них думки, які не обов’язково відповідають ЮНЕСКО та не зобов’язують Організацію до будь-яких дій.

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