Жодної живої людини поблизу. Як виглядає зруйнована росіянами церква на Донеччині. Фоторепортаж

Станом на 26 липня 2023 року міжнародна організація ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Так виглядає один з таких об'єктів, Храм Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість" у селі Богородичне Донецької області, за 5 км від Святогірська, який було зруйновано під час артилерійського обстрілу 19 травня 2022 року.
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| Зруйнований Храм Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
У червні-липні 2022 року на цій ділянці фронту українські сили оборони спинили наступ російських окупантів.
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На момент зйомки фоторепортажу (5 липня 2023), в селі ми не зустріли жодної живої людини. Судячи із написів на будівлях, село може бути не повністю розміноване.
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| Вид на Храм Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість" із сільської вулиці
Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
Зруйновані фасад і купол з хрестом Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
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| Сліди від влучань снарядів на фасаді Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
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| Пошкоджені куполи Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
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| Задня частина фасаду Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
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| Передня частина фасаду Храму Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радість"
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| Каплиця і церковна будівля біля неї з написом "Міни" в центрі села Богородичне
Матеріал підготовлено в рамках проєкту Документування впливу війни на культурний сектор в Україні, що здійснюється Інститутом масової інформації у партнерстві з ЮНЕСКО.
Дана публікація не виражає будь-якої думки з боку ЮНЕСКО. Автор несе відповідальність за вибір і представлення матеріалів, а також за висловлені в них думки, які не обов’язково відповідають ЮНЕСКО та не зобов’язують Організацію до будь-яких дій.
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