У США виявили затонулий корабель віком понад 150 років

У озері Мічиган штату Вісконсин дослідники виявили корабель із уламками посуду, який затонув у 1881-му році.

Про це повідомляє The New York Times.

Корабель збудували у 1867-му році. Його використовували для торгівлі зерном на Великах озерах.

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Затонулу знахідку виявили дослідники корабельних аварій Брендон Бейллод і Роберт Джек на глибині близько 82 метрів – за 16 км від берегової лінії Алгоми штату Вісконсин.

Фото: ілюстративне. miljko/Gettyimages.com

Цим завершили дворічні пошуки маловідомого судна під назвою "Тринідад". Після будівництва моряки використовували його для перевезення вантажів між Мілуокі, Чикаго та Освего, Нью-Йорк.

"Багато цих шхун було побудовано для однієї речі. І це було для того, щоб зробити мільйонерів", – сказав Бейллод.

Наразі відомо, що власники погано обслуговували це судно. Тому "Тринідад" страждав від постійних витоків. За наявними даними, капітан Хіггінс якось приштвартував цей човен у Порт-Гуроні посеред подорожі, бо не вірив, що воно витримає осінній шторм.

Він чекав аж до весни, щоб продовжити плавання. Саме під час цієї подорожі корабель почав набирати воду, а згодом – затонув. Капітан з командою вижили.

Дослідники вирішили знайти цей артефакт, адже капітан Хіггінс надав детальну інформацію про місце, де корабель перебував востаннє. За допомогою гідролокатора вони й виявили корабель.

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Щоб з’ясувати, чи це те саме судно, Бейллод і Джек звернулися до підводного археолога Вісконсінського історичного товариства Тамари Томсен, яка ретельно обстежила місце.

"Ми були приголомшені, побачивши, що не тільки рубка все ще була на ній, але й усі шафи з усім посудом, складеним у них, і всіма речами екіпажу", – підсумував пан Бейлод.

Бейлод сподівається, що уламки корабля додать до Національного реєстру історичних місць наступного року.

Раніше ми розповідали, що біля Філіппін знайшли затонулий корабель, який перевозив полонених під час Другої світової війни.