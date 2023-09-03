Над Туреччиною спалахнув метеор. ВІДЕО

У небі над Туреччиною помітили спалах метеора.
Його зафільмували з дитячого майданчика у місті Ерзурум.
Про це повідомляє YouTube-канал The Voice of America.
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На відео можна побачити хлопчика, який грається поруч із дитячим майданчиком. Уже за декілька секунд зверху пролітає метеор.
Спочатку небо отримує яскраво-зелене забарвлення, але раптово колір змінюється на червоний.
У ЗМІ зазначають, що явище також помітили в провінції Ґюмюшхане на сході країни.
Раніше ми розповідали про фермера, який роками підпирав двері метеоритом вартістю 75 тисяч доларів США.
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