Над Туреччиною спалахнув метеор. ВІДЕО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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3 вересня 2023

У небі над Туреччиною помітили спалах метеора.

Його зафільмували з дитячого майданчика у місті Ерзурум.

Про це повідомляє YouTube-канал The Voice of America.

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На відео можна побачити хлопчика, який грається поруч із дитячим майданчиком. Уже за декілька секунд зверху пролітає метеор. 

Спочатку небо отримує яскраво-зелене забарвлення, але раптово колір змінюється на червоний.

У ЗМІ зазначають, що явище також помітили в провінції Ґюмюшхане на сході країни.

Раніше ми розповідали про фермера, який роками підпирав двері метеоритом вартістю 75 тисяч доларів США

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