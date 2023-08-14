Наконечник бронзової доби вирізьбили з метеорита, що впав 3,5 тисячі років тому – вчені

Вчені з'ясували, що наконечник стріли бронзового віку, який знайшли у Швейцарії, був виготовлений з метеоритного заліза.

Про це пише Space з посиланням на Journal of Archaeological Science.

Наконечник археологи знайшли наприкінці 1800-х років. З тієї пори 3000-річний артефакт був частиною колекції Бернського історичного музею.

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"Ззовні це виглядає як типовий наконечник стріли, вкритий іржею. Його аналіз показав, що ще збереглося багато металу", – сказав провідний автор дослідження й куратор мінералогії та метеоритів у Музеї природної історії Берна Беда Гофманн.

Фото: vg/Thomas Schüpbach

За допомогою кількох методів науковці визначили, що наконечник стріли розміром з долоню містить ізотопи алюмінію-26. Вони в природі не зустрічаються. А ще у хімічному складі артефакту виявили сплав заліза та нікелю, який притаманний метеоритам.

Дослідники також побачили сліди шліфування та залишки смоли, за допомогою якої його кріпили до стріли.

Спершу науковці вважали, що наконечник виробили з метеорита Тваннберг віком 170 тисяч років, адже він розташовувався всього у 8 км від житла, де знайшли те саме вістря.

Але аналіз спростував цю гіпотезу, адже у зразка не збігались концентрації нікелю та германію.

Тоді вчені проаналізували усю базу геологічну базу даних. За хімічним складом наконечник був з метеорита Кааліярв в Естонії. Його знайшли за понад 2 тисячі кілометрів від вістря стріли.

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Саме тому науковці припустили, що наконечник був предметом торгівлі.

"Було добре задокументовано, що торгівля була добре налагоджена на великих відстанях протягом бронзового віку. Ці ранні люди, ймовірно, знали, що коли удар стався там у 1500 році до нашої ери, матеріал був дорогоцінним і мав для нього цінність", – сказав вчений Гофманн.

Загалом археологи знайшли 55 наконечників метеоритних стріл в Євразії та ще 22 – в Африці.

Раніше ми писали, що в штаті Нью-Джерсі на дах житлового будинку впав метеорит, якому 4,6 млрд років.