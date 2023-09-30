В Ізраїлі археологи виявили гробницю грецької куртизанки. ФОТО

У районі Віа Хеврон у Єрусалимі археологи виявили могильну печеру, де була розташована гробниця з куртизанкою.

Про це повідомляє Heritage Daily.

Під час розкопок дослідники виявили кремовані останки молодої жінки. Разом із нею було дзеркало-коробка кінця 4-го – початку 3-го ст. до н.е.

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Археологи вважають, що відкриття – найдавніше свідчення кремаційного поховання в Ізраїлі з елліністичного періоду.

Фото: Shai Halevi/Israel Antiquities Authority

Ймовірно, жінка була супутницею або куртизанкою відомою як гетера – типом повій у Стародавній Греції, що, окрім надання сексуальних послуг, працювали співрозмовником і розрадником клієнта. Вона могла супроводжувати високопоставленого військового або урядовця під час походів Олександра Македонського. Можливо, під час воєн діадохів – наступників видатного полководця – за сфери впливу.

Археолог Ліат Оз, який керував розкопками сказав, що знайдене дзеркало 2-ге такого типу з тих, які виявили в Ізраїлі.

Подібні складні дзеркала-коробки вже документували в гробницях і храмах часів еллінізму. Їх прикрашали гравіювання або рельєфи. Часто це були фігури жінок або богинь.

Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Вважається, що такі предмети символізували розкіш. Потрапити до жінок могли 2-ма способами: як частина приданого перед весіллям або як подарунок, який дають чоловіки своїм гетерам.

Раніше у Італії виявили спальну кімнату для рабів.

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